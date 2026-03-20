« Il finira bien par le comprendre » : Uli Hoeneß donne des conseils en matière de transferts à un rival de la Bundesliga

Aucun autre club de Bundesliga n'a vendu autant de joueurs à l'étranger pour des sommes aussi élevées que l'Eintracht ces dernières années. En 2023, Randal Kolo Muani a rejoint le Paris Saint-Germain pour 95 millions d'euros ; en janvier 2025, Omar Marmoush a été transféré à Manchester City pour 75 millions d'euros, puis Hugo Ekitike a rejoint le FC Liverpool cet été pour 95 millions d'euros.

Sur le plan sportif, l'Eintracht est toutefois loin d'être à la hauteur de ses propres ambitions. En Bundesliga, les Francfortois n'occupent actuellement que la septième place, et ils ont été éliminés prématurément en Ligue des champions et en Coupe d'Allemagne.