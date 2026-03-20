« Personnellement, je ne suis pas très favorable à la vente de bons joueurs. Je le répète toujours au FC Bayern : nous sommes un club qui achète, pas un club qui vend », a déclaré Hoeneß lors d'un événement organisé par la Frankfurt School of Finance & Management. S'adressant à Axel Hellmann, porte-parole du directoire de Francfort, Hoeneß a ajouté : « Axel Hellmann finira bien par comprendre lui aussi qu'à long terme, chaque vente entraîne une perte de substance. C'est bien de toucher 50 ou 60 millions de temps en temps, mais quelles en sont les conséquences ? »
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« Il finira bien par le comprendre » : Uli Hoeneß donne des conseils en matière de transferts à un rival de la Bundesliga
Aucun autre club de Bundesliga n'a vendu autant de joueurs à l'étranger pour des sommes aussi élevées que l'Eintracht ces dernières années. En 2023, Randal Kolo Muani a rejoint le Paris Saint-Germain pour 95 millions d'euros ; en janvier 2025, Omar Marmoush a été transféré à Manchester City pour 75 millions d'euros, puis Hugo Ekitike a rejoint le FC Liverpool cet été pour 95 millions d'euros.
Sur le plan sportif, l'Eintracht est toutefois loin d'être à la hauteur de ses propres ambitions. En Bundesliga, les Francfortois n'occupent actuellement que la septième place, et ils ont été éliminés prématurément en Ligue des champions et en Coupe d'Allemagne.
Uli Hoeneß à propos d'Harry Kane : « Aujourd'hui, je l'achèterais pour 150 millions »
Le FC Bayern de Hoeneß n'a quant à lui jamais encaissé plus de 45 millions d'euros pour un joueur. C'est pour cette somme que Robert Lewandowski a rejoint le FC Barcelone (2022), Lucas Hernandez le PSG (2023) et Matthijs de Ligt Manchester United (2024).
Le FC Bayern détient en revanche le record du transfert le plus cher de la Bundesliga : en 2023, les Munichois ont déboursé environ 100 millions d’euros pour Harry Kane. « Aujourd’hui, je l’achèterais pour 150 millions », a déclaré Hoeneß. « Parce que c’est un rêve pour le Bayern Munich. Une figure de proue à l’échelle mondiale. Il a un bon caractère, c’est un modèle pour nos jeunes, nos joueurs de 18 ans. Il les prend sous son aile. Il leur explique comment ils doivent frapper le ballon. »
Uli Hoeneß à propos du Real Madrid : « Ils ne jouent pas si bien que ça au football »
Avec neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund, Hoeneß est convaincu que le club conservera son titre de champion. La demi-finale de la Coupe d'Allemagne contre le Bayer Leverkusen s'annonce « difficile », tout comme le quart de finale de la Ligue des champions qui les oppose au Real Madrid.
« Ils ne jouent pas si bien au football, mais ils ont une expérience hors du commun, ils sont au top de leur forme », a déclaré Hoeneß. « Il serait totalement présomptueux de partir du principe que nous allons nous qualifier. Mais cela fait longtemps que nous n’avons pas eu autant de chances sur le plan du jeu que cette année. »
Les départs record de l'Eintracht Francfort
Joueur Transfert Année Nouveau club Randal Kolo Muani 95 millions d'euros 2023 Paris Saint-Germain Hugo Ekitike 95 millions d'euros 2025 FC Liverpool Omar Marmoush 75 millions d'euros 2025 Manchester City Luka Jovic 63 millions d'euros 2019 Real Madrid Sébastien Haller 50 millions d'euros 2019 West Ham United