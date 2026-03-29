L'ancienne gardienne de but de l'équipe nationale Almuth Schult n'apprécie absolument pas Antonio Rüdiger au sein de l'équipe nationale allemande.
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« Il faudrait qu'il reste à la maison pour une fois » : une ancienne internationale critique sévèrement une star de la DFB
« Quand Julian Nagelsmann dit qu’il est en période de probation : que doit-il se passer pour que cette probation se transforme en sanction ? Cela me touche », a déclaré Schult dimanche dans l’émission Doppelpass sur Sport1. Si l’émotion est certes une bonne chose dans une certaine mesure, elle ne doit toutefois pas « se transformer en haine, en insultes ou en discrimination », a expliqué la championne olympique.
Rüdiger, du Real Madrid, s’est souvent fait remarquer négativement par le passé pour ses agissements en dehors du terrain : des insultes envers les supporters et les officiels au « geste de décapitation », en passant par le scandale lors de la finale de la Copa del Rey, où il a lancé un objet sur l’arbitre et a été suspendu pour six matchs. De plus, il a provoqué l'indignation générale en commettant une faute brutale lors du match contre le FC Getafe.
Après son écart de conduite lors du Clásico, certains observateurs ont même réclamé l'exclusion de Rüdiger de l'équipe nationale. Julian Nagelsmann a préféré lui accorder une sorte de sursis. « La limite est atteinte. Il ne doit plus se permettre cela, sinon les conséquences seront plus graves », a-t-il déclaré.
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Schult : « Il ne l'a probablement pas dans le collimateur »
Le fait qu'il n'y ait toujours pas eu de conséquences malgré la menace de Nagelsmann laisse Schult perplexe : « Si tu l'as dans le collimateur, tu dois être cohérent et le laisser à la maison. Mais il ne l'a probablement pas dans le collimateur. Il est même vice-capitaine, ça me dérange beaucoup. »
Sur le plan sportif, la saison de Rüdiger au Real ne se déroule pas de manière optimale. Ce sont surtout les blessures qui freinent sans cesse le défenseur central, raison pour laquelle il n’a disputé que 18 matchs pour les Blancos jusqu’à présent. Au sein de l’équipe nationale allemande, il doit actuellement se classer derrière Jonathan Tah et Nico Schlotterbeck dans la hiérarchie.
Lundi, Rüdiger sera sur le terrain avec l'Allemagne lors du match amical contre le Ghana (20h45).
Antonio Rüdiger : statistiques de la saison 2025/26
Jeux
18
Buts
1
Passes décisives
0
Minutes jouées
1 515