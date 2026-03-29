« Quand Julian Nagelsmann dit qu’il est en période de probation : que doit-il se passer pour que cette probation se transforme en sanction ? Cela me touche », a déclaré Schult dimanche dans l’émission Doppelpass sur Sport1. Si l’émotion est certes une bonne chose dans une certaine mesure, elle ne doit toutefois pas « se transformer en haine, en insultes ou en discrimination », a expliqué la championne olympique.

Rüdiger, du Real Madrid, s’est souvent fait remarquer négativement par le passé pour ses agissements en dehors du terrain : des insultes envers les supporters et les officiels au « geste de décapitation », en passant par le scandale lors de la finale de la Copa del Rey, où il a lancé un objet sur l’arbitre et a été suspendu pour six matchs. De plus, il a provoqué l'indignation générale en commettant une faute brutale lors du match contre le FC Getafe.

Après son écart de conduite lors du Clásico, certains observateurs ont même réclamé l'exclusion de Rüdiger de l'équipe nationale. Julian Nagelsmann a préféré lui accorder une sorte de sursis. « La limite est atteinte. Il ne doit plus se permettre cela, sinon les conséquences seront plus graves », a-t-il déclaré.