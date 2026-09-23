« Il était mon héros ! » : Jarrad Branthwaite révèle l’influence surprise de Sergio Ramos avant le choc contre l’Espagne

Le défenseur central d’Everton Jarrad Branthwaite a célébré son retour en sélection anglaise à St George's Park avant le match de l’UEFA Nations League contre l’Espagne. Après des rechutes répétées aux ischio-jambiers, le joueur de 24 ans a suivi en Allemagne un programme spécialisé de rééducation holistique de quatre semaines afin de renforcer à la fois son corps et ses fonctions cérébrales.

Branthwaite a salué David Moyes, l’entraîneur d’Everton, pour avoir suggéré ce traitement non conventionnel pendant la trêve estivale.

Le défenseur gaucher vise désormais à s’imposer durablement dans le nouveau dispositif de Thomas Tuchel en sélection.