AFP
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« Il était mon héros ! » : Jarrad Branthwaite révèle l’influence surprise de Sergio Ramos avant le choc contre l’Espagne
Branthwaite rappelé avec l’Angleterre après une avancée dans sa rééducation en Allemagne
Le défenseur central d’Everton Jarrad Branthwaite a célébré son retour en sélection anglaise à St George's Park avant le match de l’UEFA Nations League contre l’Espagne. Après des rechutes répétées aux ischio-jambiers, le joueur de 24 ans a suivi en Allemagne un programme spécialisé de rééducation holistique de quatre semaines afin de renforcer à la fois son corps et ses fonctions cérébrales.
Branthwaite a salué David Moyes, l’entraîneur d’Everton, pour avoir suggéré ce traitement non conventionnel pendant la trêve estivale.
Le défenseur gaucher vise désormais à s’imposer durablement dans le nouveau dispositif de Thomas Tuchel en sélection.
- Anadolu Agency
La star d’Everton révèle que Sergio Ramos était son idole d’enfance
Lors d'une conférence de presse avant d'affronter l'Espagne, Branthwaite a désigné l'ancien capitaine du Real Madrid Sergio Ramos comme sa principale source d'inspiration footballistique. Le défenseur central d'Everton a raconté qu'il étudiait les Clasicos quand il était plus jeune, admirant les tacles agressifs de Ramos, ses qualités de leader et sa menace devant le but.
Branthwaite a expliqué que calquer son jeu sur la légende espagnole l'avait aidé à développer un profil défensif complet.
« Quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup les matches du Real Madrid et de Barcelone, a déclaré Branthwaite. J'ai vu à quel point Sergio Ramos était un grand leader, le type de défenseur agressif qu'il était, et il marquait aussi beaucoup de buts. Il avait un jeu complet, donc c'était probablement une bonne personne sur qui calquer son jeu. »
Tuchel exige une victoire totale tout au long de la campagne de Ligue des nations
Branthwaite a détaillé les consignes explicites du sélectionneur Thomas Tuchel au groupe à son arrivée au camp. Tuchel a demandé aux joueurs d’exprimer leurs qualités naturelles tout en visant une victoire totale en Ligue des nations afin de bâtir une culture de la gagne avant les grands tournois.
Le sélectionneur a souligné que remporter des trophées favorise directement l’unité du groupe et une dynamique d’élite.
« Le message du sélectionneur était d’aller au bout dans la compétition et de la gagner, a ajouté Branthwaite. Remporter la Ligue des nations serait un énorme point positif pour nous. Le message était d’aller au bout des dix matches et d’obtenir un résultat dans chacun d’eux. »
- Getty Images Sport
L’Angleterre vise un trophée contre l’Espagne à Wembley
L’Angleterre se prépare à un sérieux test tactique face à l’Espagne, Branthwaite étant impatient de démontrer ses qualités défensives dans les duels en un contre un. Le défenseur gaucher vise à apporter un équilibre tactique, de la vitesse face aux ballons dans le dos de la défense, ainsi qu’une domination aérienne à l’Angleterre.
Retrouvant son coéquipier à Everton Jordan Pickford, Branthwaite cherche à s’imposer durablement comme titulaire en sélection.
L’Angleterre aborde son calendrier de Ligue des nations avec la ferme intention de s’assurer la première place de son groupe.
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