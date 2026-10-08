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« Il est temps de passer à autre chose » : le manager de Middlesbrough révèle les excuses privées du manager de Southampton, Eckert, au sujet du scandale Spygate
Réconciliation personnelle dans un contexte de procédure disciplinaire
Hellberg a brisé le silence au sujet des récentes mesures disciplinaires prises contre le patron de Southampton, Eckert. S'exprimant avant le prochain choc de Boro contre les Wolves, Hellberg a confirmé qu'il avait reçu un appel téléphonique privé d'Eckert il y a plusieurs mois pour évoquer l'incident au cours duquel Southampton avait été surpris en train de filmer les séances d'entraînement de Middlesbrough.
Le scandale, qui a secoué le Championship, s'est conclu cette semaine par une suspension de six semaines avec sursis infligée par la FA et une amende de 28 000 £ pour Eckert. Hellberg semblait prêt à tourner la page, déclarant : « Cela n'a rien à voir avec nous [le verdict]. Nous avons traversé tout cela. Je sais que Tonda m'a appelé il y a quelques mois et s'est excusé, donc il est temps de passer à autre chose. »
Le technicien suédois a souligné son désir de se concentrer sur le football plutôt que sur les procédures judiciaires qui ont éclipsé le championnat. « Les juges ont rendu leur décision, donc cela les regarde. Pour moi, il s'agit d'aller de l'avant », a-t-il déclaré.
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Eckert assume la responsabilité des erreurs
La controverse a éclaté après que Southampton a été surpris en train de filmer la séance d'entraînement de Middlesbrough avant la demi-finale aller des play-offs en mai. Le club a ensuite reconnu des faits similaires avant des matches contre Oxford United et Ipswich Town plus tôt dans la saison, ce qui a entraîné la disqualification de Southampton des play-offs ainsi qu'un retrait de quatre points au début de cette saison.
Avant le derby à très fort enjeu de la côte sud contre Portsmouth à St Mary's, l'entraîneur de Southampton, Eckert, s'est adressé aux médias. Bien que la suspension de sa sanction lui permette de rester sur le banc pour cette rencontre cruciale, le technicien de 33 ans est revenu sur la longue procédure judiciaire et a reconnu l'issue imprévisible. « Il y avait une bonne chance que le verdict aille dans un autre sens. Après autant de temps. Nous avons eu un verdict de l'EFL, nous avons maintenant eu un verdict [de la FA]. Ce que vous attendez n'est pas forcément ce que vous obtenez à la fin, donc pour moi, il faut encore une fois reconnaître ma faute », a déclaré Eckert.
Retombées de la polémique sur l’espionnage
Malgré le retrait de points, Southampton occupe actuellement la 13e place du classement de Championship avec 10 points, après avoir enregistré quatre victoires et deux matches nuls jusqu’ici cette saison.
Eckert reste catégorique sur le fait d’accepter sa sanction sans se plaindre, y compris envers ceux qui estiment que la FA aurait dû se montrer plus sévère. « J’ai commis une erreur et c’est à moi d’en assumer toutes les conséquences », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’avait « rien » à dire aux critiques qui jugeaient la suspension avec sursis insuffisante au vu de l’infraction au règlement.
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Retour sur les terrains
Malgré les distractions en dehors du terrain, le conseil d’administration de Southampton a maintenu son soutien à Eckert alors que l’équipe réalise un début de saison respectable. Fort de cette stabilité, l’entraîneur dirigera bientôt son équipe depuis la ligne de touche pour un choc crucial, Southampton devant recevoir Middlesbrough le 27 novembre. Les excuses personnelles ayant déjà été présentées et l’enquête de la FA étant désormais officiellement close, les deux clubs cherchent maintenant à faire en sorte que les prochains titres soient uniquement dictés par leurs performances sur le terrain pendant le reste de la saison.
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