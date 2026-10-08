Hellberg a brisé le silence au sujet des récentes mesures disciplinaires prises contre le patron de Southampton, Eckert. S'exprimant avant le prochain choc de Boro contre les Wolves, Hellberg a confirmé qu'il avait reçu un appel téléphonique privé d'Eckert il y a plusieurs mois pour évoquer l'incident au cours duquel Southampton avait été surpris en train de filmer les séances d'entraînement de Middlesbrough.

Le scandale, qui a secoué le Championship, s'est conclu cette semaine par une suspension de six semaines avec sursis infligée par la FA et une amende de 28 000 £ pour Eckert. Hellberg semblait prêt à tourner la page, déclarant : « Cela n'a rien à voir avec nous [le verdict]. Nous avons traversé tout cela. Je sais que Tonda m'a appelé il y a quelques mois et s'est excusé, donc il est temps de passer à autre chose. »

Le technicien suédois a souligné son désir de se concentrer sur le football plutôt que sur les procédures judiciaires qui ont éclipsé le championnat. « Les juges ont rendu leur décision, donc cela les regarde. Pour moi, il s'agit d'aller de l'avant », a-t-il déclaré.