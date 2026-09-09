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« Il est temps de faire quelque chose de plus ! » : Ivan Perisic affiche une ambition audacieuse en Ligue des champions avant le choc contre le Shakhtar
Perisic vise un parcours européen
Ivan Perisic estime que le PSV Eindhoven est parfaitement armé pour avoir un impact majeur en Ligue des champions, alors que le club s’apprête à recevoir le Shakhtar Donetsk au Philips Stadion. Après avoir décroché trois titres consécutifs en Eredivisie, l’international croate insiste sur le fait que les champions des Pays-Bas doivent désormais transposer leur domination nationale sur la scène continentale.
Le PSV aborde cette rencontre avec l’objectif de mettre fin à une malédiction persistante lors de la 1re journée, après avoir perdu son match d’ouverture de groupe lors de chacune de ses cinq précédentes campagnes de Ligue des champions.
Le club néerlandais dispute la phase principale de la compétition pour la 20e fois, dépassant le record national de l’Ajax.
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L’ailier exige un départ solide à domicile
En revenant sur les précédentes campagnes européennes, Perisic a insisté sur le fait que le PSV ne pouvait pas se permettre un début poussif devant son public. Il a souligné l'importance de prendre trois points afin d'éviter de répéter les revers du début de la phase de groupes qui les ont plombés la saison dernière.
Le joueur de 37 ans a également minimisé sa frustration initiale après avoir été remplacé contre l'Ajax, confirmant qu'il était totalement en phase avec l'entraîneur Peter Bosz.
« Nous sommes devenus triples champions consécutifs, donc cette saison est le bon moment pour franchir un cap et faire quelque chose de plus en Ligue des champions », a déclaré Perisic. « Demain, c'est un match crucial à domicile. »
Perisic vole au secours de Van Bommel
Perisic a également évoqué l’attention médiatique entourant Ruben van Bommel après un tacle appuyé lors d’une rencontre nationale le week-end dernier. L’ailier expérimenté a fermement défendu son jeune coéquipier, décrivant l’incident comme une intervention en retard dans un duel normal plutôt qu’une intention malveillante.
Il a souligné que le groupe reste uni et a protégé Van Bommel, notant que cet esprit compétitif est vital en Europe.
« Ruben est un bon garçon qui se sentait très coupable et triste, a indiqué Perisic. Nous nous protégerons toujours les uns les autres. En plus, cette intensité est exactement ce que nous devons montrer en Ligue des champions. »
- ANP
On s’attend à un match prolifique à Eindhoven
Le PSV accueille une équipe du Shakhtar qui, selon les données historiques, éprouve des difficultés sur le sol néerlandais, avec une seule victoire en cinq précédents déplacements chez des clubs d’Eredivisie. Cependant, les souvenirs restent vifs du duel emblématique de 2024 entre les deux équipes, lorsque le PSV avait réussi une remarquable remontée en fin de match pour s’imposer 3-2 après avoir été mené jusqu’à la 86e minute.
Avec 44 buts inscrits lors des 10 derniers matches de PSV en Ligue des champions, une nouvelle rencontre spectaculaire est attendue.
Perisic et ses coéquipiers chercheront à s’appuyer sur cette force offensive pour lancer leur campagne européenne avec une victoire capitale.
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