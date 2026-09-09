Ivan Perisic estime que le PSV Eindhoven est parfaitement armé pour avoir un impact majeur en Ligue des champions, alors que le club s’apprête à recevoir le Shakhtar Donetsk au Philips Stadion. Après avoir décroché trois titres consécutifs en Eredivisie, l’international croate insiste sur le fait que les champions des Pays-Bas doivent désormais transposer leur domination nationale sur la scène continentale.

Le PSV aborde cette rencontre avec l’objectif de mettre fin à une malédiction persistante lors de la 1re journée, après avoir perdu son match d’ouverture de groupe lors de chacune de ses cinq précédentes campagnes de Ligue des champions.

Le club néerlandais dispute la phase principale de la compétition pour la 20e fois, dépassant le record national de l’Ajax.



