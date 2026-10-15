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Il est de retour : Mourinho tombe le masque et déclare la guerre à l'arbitrage

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J. Mourinho
Espagne

Mourinho ouvre un nouveau front au Real Madrid : l'arbitrage dans le viseur

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a abandonné son approche posée pour entrer en confrontation ouverte avec le comité technique des arbitres, après les décisions arbitrales controversées dont son équipe a fait l'objet en Liga.

Le journal Sport indique, dans un rapport, que l'ère des déclarations apaisées lors des apparitions de Mourinho devant les médias est révolue.

Au cours des dernières semaines, le technicien portugais a confirmé ce profond changement d'attitude, expliquant que l'image qu'il avait affichée à sa prise de fonctions lors de son deuxième mandat n'était qu'une apparence extérieure.

Devenu le porte-parole du club, l'entraîneur du Real Madrid a déclaré la guerre au système arbitral et a allumé la mèche de la confrontation lors de ses dernières conférences de presse.

Fin août, le technicien portugais déclarait : « Depuis des années, je suis devenu plus calme et plus capable de maîtriser mes émotions. J'ai appris à gérer les situations difficiles ou la frustration, et je sais que ces choses-là arrivent. »

Cette phrase apparaissait alors comme l'annonce du changement survenu dans la personnalité de Mourinho depuis son premier mandat avec le Real Madrid.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho n'a pas tardé à montrer les dents

    Mais dès les premières situations frustrantes, Mourinho n'a pas tardé à montrer les dents, à travers des attitudes qui ont ravivé l'image de l'entraîneur intransigeant qui avait pris les rênes de la Maison Blanche il y a 13 ans.

    Le derby face à l'Atlético Madrid a constitué le tournant. Ce jour-là, Mourinho s'est présenté en conférence de presse d'après-match en tenant deux photos imprimées sur papier des deux actions litigieuses. Cette image a fait le tour du monde et a confirmé le retour du Mourinho que tout le monde connaît.

    Dans une attaque virulente, le technicien portugais a déclaré : « On aurait pu s'épargner la peine de tenir cette conférence de presse, car l'histoire du match est ici », en montrant deux photos imprimées sur papier de deux tacles de Cuti Romero et Kang-in Lee.

    Il a ajouté : « Il y a deux cartons rouges évidents. Il est normal que le bénéficiaire soit le public de l'Atlético, mais la commission chargée de la désignation des arbitres devrait également être satisfaite, car tout ce qui s'est passé était très étrange. »

    Il a poursuivi : « Un arbitre de 41 ans qui n'a pas obtenu l'insigne international, et la raison ne peut pas être qu'il est un arbitre formidable. Le pauvre est venu ici et n'a pas pu supporter la pression. C'est un pauvre arbitre qui n'a dirigé que de petits matches ; quant au monsieur responsable de l'assistance vidéo à l'arbitrage, il a un sacré palmarès. Félicitations à la commission technique des arbitres. » C'est ainsi que Mourinho a conclu sa violente charge, qui a provoqué un large tumulte.

    Mourinho a déclaré en conclusion de ses propos : « Je pensais que j'allais retrouver un championnat différent de celui que j'avais quitté. Mais ils m'ont dit qu'il n'avait pas changé, et ils m'ont expliqué pourquoi il n'était pas différent. Très bien, allons au combat et battons-nous. » Cette phrase a servi de prélude à ce qui allait suivre.

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Mourinho poursuit son bras de fer avec le système arbitral

    Depuis, le technicien portugais a poursuivi son approche conflictuelle envers le corps arbitral. Il s'est abstenu d'assister à la conférence de presse après le match contre Villarreal pour protester contre l'expulsion de Vinicius, avant d'exploser de colère en apprenant la sanction infligée au joueur brésilien, n'hésitant pas à dire ce qu'il avait sur le cœur devant les médias.

    Évoquant l'incident, Mourinho a déclaré : « Trouvez-vous normal qu'un joueur d'un club espagnol, qui s'apprête à disputer un match également important pour le football espagnol, apprenne deux heures seulement avant le coup d'envoi qu'il est suspendu pour quatre matches ? Ne pouvaient-ils pas l'annoncer maintenant ? Ou demain matin ? »

    Et d'ajouter : « Nous devons prendre le bus, et nous n'étions pratiquement pas encore arrivés au stade lorsque nous avons appris la décision. Il existe une expression courante en portugais qui dit : le chat est caché mais sa queue est visible. Je crois que le chat n'est plus caché, car il y a des choses qui se font désormais sans aucune gêne. Vous voulez anéantir un joueur deux heures avant le match ? »

    Le technicien portugais a affirmé avec fermeté : « Les supporters du Real Madrid ne sont pas stupides, et je ferai tout mon possible pour ouvrir les yeux des gens. »

    Mourinho a ainsi déclaré la guerre au comité technique des arbitres, détournant les regards vers ce conflit au lieu de les concentrer sur les problèmes techniques dont souffre la Maison Blanche.

    Que cela fasse partie d'une stratégie réfléchie ou non, une chose semble évidente : le Mourinho d'autrefois est de retour.

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