Il est de retour : Mourinho tombe le masque et déclare la guerre à l'arbitrage

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a abandonné son approche posée pour entrer en confrontation ouverte avec le comité technique des arbitres, après les décisions arbitrales controversées dont son équipe a fait l'objet en Liga.

Le journal Sport indique, dans un rapport, que l'ère des déclarations apaisées lors des apparitions de Mourinho devant les médias est révolue.

Au cours des dernières semaines, le technicien portugais a confirmé ce profond changement d'attitude, expliquant que l'image qu'il avait affichée à sa prise de fonctions lors de son deuxième mandat n'était qu'une apparence extérieure.

Devenu le porte-parole du club, l'entraîneur du Real Madrid a déclaré la guerre au système arbitral et a allumé la mèche de la confrontation lors de ses dernières conférences de presse.

Fin août, le technicien portugais déclarait : « Depuis des années, je suis devenu plus calme et plus capable de maîtriser mes émotions. J'ai appris à gérer les situations difficiles ou la frustration, et je sais que ces choses-là arrivent. »

Cette phrase apparaissait alors comme l'annonce du changement survenu dans la personnalité de Mourinho depuis son premier mandat avec le Real Madrid.