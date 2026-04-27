Il a mis fin à cette série noire ! De nouvelles spéculations émergent concernant un prêt controversé du FC Bayern

Le milieu de terrain portugais, alors âgé de 30 ans, a quitté le FC Fulham pour rejoindre le FC Bayern en 2024, à la demande de l’ancien entraîneur Thomas Tuchel, pour un montant de 51 millions d’euros. Problème : à son arrivée, Tuchel avait déjà quitté le club. Sous les ordres de Vincent Kompany, Palhinha s’est retrouvé cantonné à un rôle secondaire et a donc regagné Londres sous forme de prêt un an plus tard. Les Spurs ont versé cinq millions d’euros de frais de prêt et obtenu une option d’achat de 25 millions.

Le début de saison fut prometteur : jusqu’en novembre, le Portugais était titulaire et compilait les points, tandis que les Spurs luttaient en haut de la Premier League et en Ligue des champions. Mais, après la chute vertigineuse de l’équipe, Palhinha a perdu son statut et est devenu un simple joker. Il a été aligné d’entrée pour la dernière fois le 5 mars, avant de ne plus être que remplaçant, comme lors du match contre les Wolves.

« La situation est évidemment complexe au sein du club en ce moment, mais Joao est un battant », a déclaré le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, lors d’une conférence de presse la semaine dernière. En raison de l’incertitude concernant la division dans laquelle évoluera Tottenham la saison prochaine, il est actuellement « difficile de se prononcer concrètement sur son avenir », a-t-il ajouté : « Mais Tottenham sait déjà ce qu’il a en lui. »