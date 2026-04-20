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Ibrahima Konaté livre une déclaration majeure concernant son avenir, alors que son contrat avec Liverpool touche à sa fin
Percée contractuelle pour Konaté
Le défenseur central français devrait bientôt signer un nouveau contrat, mettant fin à des mois de spéculations sur son avenir. Son bail actuel expire en juin, et les supporters redoutaient de le voir partir libre cet été. Le joueur de 26 ans a toutefois révélé que les discussions avec le directeur sportif Richard Hughes en étaient à leur phase finale.
Concernant sa situation, Konaté a déclaré : « Mon avenir ? Pour être honnête, beaucoup de choses ont été dites, mais nous discutons depuis longtemps avec le club et nous sommes sur le point de trouver un accord. Tout le monde a voulu que cela se concrétise le plus vite possible, et nous sommes sur la bonne voie. Il y a de fortes chances que je sois ici la saison prochaine. C’est ce que j’ai toujours voulu. Je patiente avant de finaliser le contrat, mais une fois que tout sera conclu, il suffira de demander à Richard ce que je lui ai dit en septembre et en novembre ; sa réponse mettra fin à toutes les spéculations. »
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Mener une campagne difficile
Cette saison a été riche en émotions pour Konaté, qui a dû faire face à des pertes personnelles et à des hauts et des bas sous les ordres d’Arne Slot. L’ancien joueur du RB Leipzig s’est confié sur les difficultés qu’il a rencontrées en coulisses, notamment le décès de son père, Hamady, survenu plus tôt cette année. Malgré ces épreuves, son engagement envers les Reds n’a jamais faibli alors que le club cherche à décrocher une place en Ligue des champions.
« Ça a été une année difficile parce qu’il s’est passé beaucoup de choses et je pense que si tout le monde savait exactement ce qui m’est arrivé, ils pourraient comprendre beaucoup de choses, notamment les sacrifices que j’ai consentis pour ce club », a ajouté Konaté. « Pour l’instant, je me concentre sur la fin de la saison et je veux m’assurer que nous nous qualifions pour la Ligue des champions la saison prochaine. Ensuite, nous prendrons le temps de parler de cette saison, car elle occupera une place importante dans mon histoire. »
Comparaison avec les dossiers Salah et Van Dijk
Alors qu’une partie des supporters s’inquiétait de la longueur des négociations, Konaté a rappelé les précédents de Mohamed Salah et Virgil van Dijk pour appeler à la patience. Les deux cadres avaient attendu la fin de la saison dernière pour prolonger leur contrat, et le défenseur central estime que Liverpool gère délibérément les discussions sensibles à ce moment-là.
« C’est une négociation. Avec Virgil et Mo la saison dernière, c’était exactement la même chose. Je pense qu’ils ont signé leur contrat en avril et c’est peut-être ainsi que le club souhaite procéder », a-t-il ajouté. Alors que Konate est sur le point de trouver un accord, son coéquipier Dominik Szoboszlai a admis que son avenir ne dépendait pas de lui, ses propres négociations avançant lentement.
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Renforcer la défense d’Anfield
La nouvelle de la prolongation de contrat de Konaté devrait rassurer Slot, déjà confronté à une période de transition dans son effectif. Alors que Liverpool a finalisé les arrivées de Cody Gakpo et Ryan Gravenberch, le statut de cadres comme Van Dijk et Joe Gomez, entrant dans la dernière année de leurs contrats, continue de susciter des interrogations. En choisissant de rester, Konaté offre un gage de continuité à une arrière-garde récemment touchée par les blessures.
Le défenseur a conclu en réaffirmant son lien profond avec le personnel et les supporters : « Pas seulement avec les fans, mais surtout avec les personnes qui travaillent au club, chaque personne qui y travaille. Je les porte dans mon cœur comme ma famille. C’est un club et une famille extraordinaires. C’est pourquoi nous devons tout donner sur le terrain – pour eux, pour les supporters, pour tous les habitants de la ville. Ce club compte énormément pour moi. »