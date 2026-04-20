Le défenseur central français devrait bientôt signer un nouveau contrat, mettant fin à des mois de spéculations sur son avenir. Son bail actuel expire en juin, et les supporters redoutaient de le voir partir libre cet été. Le joueur de 26 ans a toutefois révélé que les discussions avec le directeur sportif Richard Hughes en étaient à leur phase finale.

Concernant sa situation, Konaté a déclaré : « Mon avenir ? Pour être honnête, beaucoup de choses ont été dites, mais nous discutons depuis longtemps avec le club et nous sommes sur le point de trouver un accord. Tout le monde a voulu que cela se concrétise le plus vite possible, et nous sommes sur la bonne voie. Il y a de fortes chances que je sois ici la saison prochaine. C’est ce que j’ai toujours voulu. Je patiente avant de finaliser le contrat, mais une fois que tout sera conclu, il suffira de demander à Richard ce que je lui ai dit en septembre et en novembre ; sa réponse mettra fin à toutes les spéculations. »