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Hulk livre un verdict sans appel sur les chances de Neymar d'intégrer la sélection brésilienne pour la Coupe du monde
Le débat sur la sélection s'intensifie
Le débat sur l’avenir international de Neymar a atteint un nouveau paroxysme après la défaite 1-0 de l’Atlético Mineiro face à Santos dans le cadre du Brasileirão. Interrogé sur l’éventualité d’inclure le joueur de 34 ans dans les plans pour la prochaine compétition, l’attaquant expérimenté Hulk a préféré livrer une réponse mesurée, voire évasive, plutôt que d’afficher publiquement son soutien. Cette prudence intervient à un moment délicat pour la Seleção, Neymar n’ayant plus porté le maillot national depuis la défaite 2-0 contre l’Uruguay en octobre 2023.
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Aucune garantie n’est offerte
Bien qu’il ait partagé le terrain avec Neymar à 33 reprises en équipe nationale, Hulk a préféré se concentrer sur ses obligations clubistiques lorsqu’on lui a demandé de se prononcer sur le principal casse-tête de la sélection. Après la rencontre de championnat de son équipe, l’ancien attaquant de Porto a déclaré avec autorité : « Je m’excuse, mais j’étais concentré sur le match. Ce n’est pas à moi de décider qui ira à la Coupe du monde. S’il le mérite, il y ira. »
Ancelotti exige des preuves
Ancelotti a adopté une position prudente, rappelant que la réputation ne suffit pas pour s’assurer une place dans sa liste finale pour la Coupe du monde 2026. Si l’entraîneur italien salue l’immense talent de Neymar, il laisse à ce dernier le soin de démontrer sa condition physique au cours des deux prochains mois.
Évoquant les critères de sélection et les progrès récents de Neymar depuis son retour au football de club, à Santos, Ancelotti a déclaré à L'Équipe : « C'est un immense talent, et il est normal que les gens pensent qu'il peut nous aider à remporter la prochaine Coupe du monde. Il lui reste encore deux mois pour montrer qu'il a les qualités requises pour disputer la prochaine Coupe du monde. Après sa blessure au genou, il a bien repris, il marque des buts. Il doit poursuivre sur cette lancée et peaufiner sa condition physique. Il est sur la bonne voie. »
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La course contre la montre de Neymar pour retrouver la forme
L’ancienne star du FC Barcelone dispose de deux mois pour convaincre le staff technique qu’il peut encore apporter à une équipe déjà tournée vers des profils plus jeunes. Le calendrier à venir du Brésil servira de dernier test avant que l’équipe ne se lance dans un groupe favorable de la Coupe du monde, aux côtés du Maroc, d’Haïti et de l’Écosse. Avec 128 sélections et un record de 79 buts à son actif, l’héritage de l’attaquant est assuré, mais sa condition physique doit s’améliorer considérablement pour qu’il survive à la dernière sélection d’Ancelotti.