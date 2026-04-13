Hulk livre un verdict sans appel sur les chances de Neymar d'intégrer la sélection brésilienne pour la Coupe du monde

Ancelotti a adopté une position prudente, rappelant que la réputation ne suffit pas pour s’assurer une place dans sa liste finale pour la Coupe du monde 2026. Si l’entraîneur italien salue l’immense talent de Neymar, il laisse à ce dernier le soin de démontrer sa condition physique au cours des deux prochains mois.

Évoquant les critères de sélection et les progrès récents de Neymar depuis son retour au football de club, à Santos, Ancelotti a déclaré à L'Équipe : « C'est un immense talent, et il est normal que les gens pensent qu'il peut nous aider à remporter la prochaine Coupe du monde. Il lui reste encore deux mois pour montrer qu'il a les qualités requises pour disputer la prochaine Coupe du monde. Après sa blessure au genou, il a bien repris, il marque des buts. Il doit poursuivre sur cette lancée et peaufiner sa condition physique. Il est sur la bonne voie. »