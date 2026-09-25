Dans un entretien accordé au quotidien italien La Gazzetta dello Sport, Crespo a été interrogé sur le fait de savoir si le montant du transfert de Ramos était excessif pour un attaquant qui ne compte qu’un but à son actif. Répondant à la question autour du prix de l’attaquant, il a déclaré : « Je suis l’entraîneur d’Atlas au Mexique, pas un dirigeant de Milan en Italie, donc il m’est difficile de donner une réponse précise.

« Je peux dire que je connais Goncalo Ramos, c’est un bon joueur, un excellent avant-centre, et il marquera des buts tôt ou tard. Bien sûr, au vu de l’argent dépensé pour son transfert, les supporters attendaient un buteur de tout premier plan, mais le Portugais n’a jamais été un finisseur infaillible. Regardez les statistiques de sa carrière, et vous y trouverez toutes les réponses que vous cherchez. »

Invité à développer son point de vue, l’ancien attaquant de l’Argentine a poursuivi : « Lors de ses trois dernières saisons au PSG, Ramos a inscrit 53 buts en 131 apparitions. Cela signifie qu’il n’a pas une moyenne extraordinaire : même pas un but tous les deux matches.

« En outre, malgré une contribution toujours précieuse, il n’a jamais été un titulaire régulier sous Luis Enrique dans l’équipe qui a été championne d’Europe deux fois de suite. Un excellent joueur, d’accord, mais on ne peut certainement pas le qualifier de top player. »