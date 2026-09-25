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Hernan Crespo refuse d’enterrer Goncalo Ramos à l’AC Milan, mais prévient que l’attaquant « n’est pas un joueur de tout premier plan »
La recrue record connaît des débuts poussifs
Ramos se retrouve sous une intense pression après n’avoir inscrit qu’un seul but lors de ses cinq premiers matches de Serie A. La pression continue de monter après que la direction de San Siro a validé un package de 74 millions d’euros pour le recruter en provenance du Paris Saint-Germain en juin 2026. Malgré son arrivée avec un palmarès enviable glané en France, le rendement du buteur portugais devant le but n’a pas été à la hauteur des grandes attentes des supporters.
- AFP
« On ne peut pas le qualifier de joueur de haut niveau »
Dans un entretien accordé au quotidien italien La Gazzetta dello Sport, Crespo a été interrogé sur le fait de savoir si le montant du transfert de Ramos était excessif pour un attaquant qui ne compte qu’un but à son actif. Répondant à la question autour du prix de l’attaquant, il a déclaré : « Je suis l’entraîneur d’Atlas au Mexique, pas un dirigeant de Milan en Italie, donc il m’est difficile de donner une réponse précise.
« Je peux dire que je connais Goncalo Ramos, c’est un bon joueur, un excellent avant-centre, et il marquera des buts tôt ou tard. Bien sûr, au vu de l’argent dépensé pour son transfert, les supporters attendaient un buteur de tout premier plan, mais le Portugais n’a jamais été un finisseur infaillible. Regardez les statistiques de sa carrière, et vous y trouverez toutes les réponses que vous cherchez. »
Invité à développer son point de vue, l’ancien attaquant de l’Argentine a poursuivi : « Lors de ses trois dernières saisons au PSG, Ramos a inscrit 53 buts en 131 apparitions. Cela signifie qu’il n’a pas une moyenne extraordinaire : même pas un but tous les deux matches.
« En outre, malgré une contribution toujours précieuse, il n’a jamais été un titulaire régulier sous Luis Enrique dans l’équipe qui a été championne d’Europe deux fois de suite. Un excellent joueur, d’accord, mais on ne peut certainement pas le qualifier de top player. »
« Je ne le condamne pas »
Au-delà de cette rareté devant le but, Crespo continue d’apprécier l’apport tactique de Ramos, qui dépense une énergie immense pour ouvrir des espaces et presser la ligne défensive adverse tout au long du match.
Revenant sur l’éthique de travail de l’attaquant, l’entraîneur de l’Atlas a affirmé : « Écoutez, Ramos se donne à fond sur le terrain et se met toujours au service de l’équipe. Ce n’est pas rien. Si, après tout le sale boulot qu’il abat, il mettait aussi le ballon au fond, on parlerait d’un phénomène...
« La vérité, c’est que le Portugais a un style de jeu très particulier ; il aime combiner avec ses coéquipiers, décroche et crée des espaces pour les appels des autres. Ce sont des détails importants qu’il ne faut pas sous-estimer au moment de juger un joueur.
« C’est vrai qu’on attend des buts d’un avant-centre, il est né pour ça, et il est payé pour cette mission, mais on peut quand même être utile à la cause sans marquer, peut-être en délivrant des passes décisives précieuses, en effectuant des déplacements en parfaite synchronisation avec le reste de l’équipe, ou en perturbant les adversaires avec un pressing constant. »
Invité à réagir au fait que Ramos court plus que n’importe quel autre joueur de Milan sur le terrain, le technicien de 51 ans a ajouté : « Et c’est une qualité admirable, qui devrait faire plaisir aux supporters. Il ne se dérobe pas, il se bat, il lutte avec les défenseurs, il se démène pour aller chercher le ballon. En bref, pour l’instant, je ne l’enterre pas. Bien sûr, si l’on regarde ensuite combien il a coûté, alors on entre sur un terrain miné. »
- LaPresse
L’AC Milan vise la régularité sur la pelouse de Sassuolo
L’équipe de Ruben Amorim occupe actuellement la cinquième place du classement, avec 11 points pris lors de ses cinq premiers matches dans un début de saison en championnat sans défaite. Ramos est sous pression pour faire taire les sceptiques et justifier son statut de principal point d’appui de Milan lorsque le football de clubs reprendra. Après la trêve internationale, Milan se déplacera pour affronter Sassuolo le 11 octobre avec l’objectif de maintenir sa dynamique au sommet de la Serie A.
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