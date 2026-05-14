Harvey Elliott a reçu les excuses d’Unai Emery pour son prêt « embarrassant » en provenance de Liverpool

Son arrivée à Villa Park devait lui garantir le temps de jeu en Premier League nécessaire pour franchir un cap. Finalement, l’ancien international espoir anglais se retrouve dans une impasse : il n’a disputé que neuf matchs depuis son prêt d’une saison en provenance des Reds, en septembre dernier.

Ses statistiques sont éloquentes : seulement 109 minutes disputées en Premier League. Cette situation s’explique en partie par une clause spécifique de son contrat de prêt, qui prévoit que Villa doive lever l’option d’achat de 30 millions de livres sterling une fois un certain nombre d’apparitions atteint.