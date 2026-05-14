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Harvey Elliott a reçu les excuses d’Unai Emery pour son prêt « embarrassant » en provenance de Liverpool
La saison d'Elliott dans l'ombre
Son arrivée à Villa Park devait lui garantir le temps de jeu en Premier League nécessaire pour franchir un cap. Finalement, l’ancien international espoir anglais se retrouve dans une impasse : il n’a disputé que neuf matchs depuis son prêt d’une saison en provenance des Reds, en septembre dernier.
Ses statistiques sont éloquentes : seulement 109 minutes disputées en Premier League. Cette situation s’explique en partie par une clause spécifique de son contrat de prêt, qui prévoit que Villa doive lever l’option d’achat de 30 millions de livres sterling une fois un certain nombre d’apparitions atteint.
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Problèmes contractuels à Villa Park
La situation s’est dégradée durant l’hiver. Selon les informations disponibles, Aston Villa aurait tenté de renégocier les termes de l’accord avec Liverpool, demandant la suppression ou la modification de la clause d’achat obligatoire afin de permettre à Elliott de jouer sans conséquence financière. Les Reds sont toutefois restés fermes sur l’accord initial.
Interrogé jeudi, Emery a reconnu : « Il est très difficile d’expliquer aujourd’hui les raisons de cette décision, ou plutôt, c’est simple, mais ce n’est pas le moment. Je présente mes excuses à Harvey Elliott, je pense à lui tous les jours. Mais il s’agit d’une question de responsabilité. Nous avons la nôtre et Liverpool a la sienne. »
Le coût humain de cette activité
Si la direction de Villa a pris cette décision pour des raisons financières et tactiques, Unai Emery a reconnu l’impact négatif sur le milieu de terrain de 23 ans. Avec seulement neuf apparitions toutes compétitions confondues, Elliott a en quelque sorte perdu une année de progression à un moment crucial de sa carrière.
« Bien sûr, c’est quelque chose d’embarrassant pour toutes les personnes concernées », a reconnu l’Espagnol. « En tant qu’être humain et en tant que personne, le déroulement de cette saison a été difficile. »
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Quelle sera la suite pour Elliott et Villa ?
Aston Villa occupe actuellement la 5e place de la Premier League, juste derrière Liverpool, 4e, uniquement devancé à la différence de buts. Les deux équipes s’affrontent vendredi lors de l’avant-dernière journée. Sur le plan continental, les hommes d’Unai Emery visent aussi un sacre européen : ils défieront Fribourg en finale de la Ligue Europa le 20 mai au Besiktas Park d’Istanbul.