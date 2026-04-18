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Harry Winks essuie un vif backlash après une altercation explicite avec des supporters de Leicester, à la suite de la défaite contre Portsmouth
Une explosion de violence a éclaté à Fratton Park.
Une séquence vidéo virale montre le milieu de terrain anglais, comptant dix sélections, remonter dans le bus de l’équipe après la défaite 1-0. Alors que certains supporters lui adressent des adieux sarcastiques, d’autres se montrent plus directs. Visiblement agacé, Winks réplique en pointant du doigt ces derniers et en lançant : « Allez vous faire foutre. »
L’incident a dégénéré : le milieu de terrain, visiblement enragé, a continué de répondre aux supporters en furie, gesticulant et hurlant : « Fermez-la, putain ! Taisez-vous, allez vous faire foutre ! »
Le joueur de 30 ans a dû être escorté jusqu’au bus par le personnel du club alors que l’atmosphère se tendait davantage entre les joueurs et les supporters ayant fait le déplacement.
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Leicester au bord du gouffre
Les Foxes vivent un véritable cauchemar : 23e du Championship à trois journées de la fin, ils sont virtuellement condamnés à la relégation. Sanctionnés de six points en février, les hommes de Gary Rowett n’ont gagné que deux matches en 2026 et se dirigent, pour la première fois depuis 2009, vers un retour en League One.
Des champions de Premier League à la lutte contre la relégation
La chute est vertigineuse pour un club sacré champion d’Angleterre il y a seulement dix ans. Une défaite ou un match nul contre Hull City, mardi soir, pourrait officiellement sceller sa relégation en troisième division. Seul Sheffield Wednesday, lanterne rouge, a encaissé plus de buts que les 65 concédés par Leicester durant cette série de résultats catastrophiques.
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Rowett exige que son équipe montre de la fierté
Après la rencontre face à Portsmouth, le manager de Leicester, Rowett, a admis la gravité de la situation tout en réclamant de ses joueurs qu’ils maintiennent leur professionnalisme. Il a déclaré : « Je peux affirmer que nous y croyons. Nous devons le prouver sur le terrain, à travers nos performances et nos résultats. J’ai dit aux joueurs : “Il faudra peut-être commencer à compter sur un peu de chance de la part des autres”, mais en tant qu’entraîneur, je n’aime pas me focaliser là-dessus. Je ne m’intéresse qu’à ce que nous faisons. »
Il a également rappelé à ses joueurs qu’ils devaient jouer pour leur réputation, quel que soit le classement : « Nous devons rester professionnels. Si j’avais encore trois matchs à jouer et que ma relégation était actée, je voudrais quand même les gagner. Peu importe, c’est une question de fierté et de standards personnels. Mardi, nous nous présenterons et nous devons faire tout notre possible pour remporter cette rencontre. »