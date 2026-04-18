Harry Winks essuie un vif backlash après une altercation explicite avec des supporters de Leicester, à la suite de la défaite contre Portsmouth

Une séquence vidéo virale montre le milieu de terrain anglais, comptant dix sélections, remonter dans le bus de l’équipe après la défaite 1-0. Alors que certains supporters lui adressent des adieux sarcastiques, d’autres se montrent plus directs. Visiblement agacé, Winks réplique en pointant du doigt ces derniers et en lançant : « Allez vous faire foutre. »

L’incident a dégénéré : le milieu de terrain, visiblement enragé, a continué de répondre aux supporters en furie, gesticulant et hurlant : « Fermez-la, putain ! Taisez-vous, allez vous faire foutre ! »

Le joueur de 30 ans a dû être escorté jusqu’au bus par le personnel du club alors que l’atmosphère se tendait davantage entre les joueurs et les supporters ayant fait le déplacement.