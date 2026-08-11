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Harry Maguire exhorte Manchester United à conserver son élan pour la nouvelle saison sous Michael Carrick
Manchester United prend de l’élan
United se prépare à vivre sa première saison complète sous les ordres de l'entraîneur principal permanent Carrick, qui a été officiellement nommé en mai après une fin de saison 2025-26 impressionnante. Depuis la prise de fonctions de Carrick en janvier, aucune équipe de Premier League n'a remporté plus de matches (12) ni marqué plus de buts (33) que Manchester United. La préparation de pré-saison de Manchester United a continué de monter en puissance après des victoires contre Rosenborg et l'Atlético de Madrid, ainsi qu'un match nul 1-1 face au champion d'Europe, le Paris Saint-Germain.
- Getty Images Sport
Un défenseur met en avant sa progression tactique
Maguire estime que le fait d’avoir pris le plus de points en Premier League depuis l’arrivée de Carrick doit servir de principal point de référence à l’équipe à l’approche de la nouvelle saison.
Au micro des médias officiels du club, le défenseur de 33 ans a souligné l’importance de conserver cette dynamique positive tout en affinant de nouvelles approches tactiques durant la pré-saison : « Si nous pouvons poursuivre sur cette dynamique, ce serait formidable. Nous avons pris le plus de points en Premier League depuis son arrivée, donc ce sera notre objectif cette saison.
« Mais nous aurons de nouvelles idées et de nouvelles façons de jouer. Il y aura des tactiques différentes que l’entraîneur veut voir de notre part. Nous avons bien joué lors de beaucoup de matches, mais nous aurions pu faire encore mieux. Nous le comprenons en tant que joueurs.
« Nous avons beaucoup travaillé là-dessus pendant la pré-saison, et je pense que vous allez voir de bien meilleures performances de notre part cette saison. »
La coupure complète aide à la préparation
La décision de Thomas Tuchel de laisser Maguire en dehors de la sélection anglaise pour la Coupe du monde de cet été s'est révélée être une bénédiction déguisée, lui permettant d'effectuer une préparation estivale complète. Le défenseur central a réalisé une série impressionnante sous les ordres de Carrick depuis le début de l'année, remportant plus de duels en Premier League (44) que n'importe lequel de ses coéquipiers.
Maguire estime également que sa condition physique s'affûte, tout en se réjouissant du retour des joueurs qui ont récemment représenté leur pays sur la scène mondiale. Il a ajouté : « Je sens que j'améliore ma condition physique chaque semaine qui passe pendant la préparation estivale. C'était agréable d'entrer directement dans un match de 60 minutes et de pouvoir monter en puissance.
« Je suis satisfait de la manière dont cela s'est passé. En tant qu'équipe, je pense que nous sommes dans une très bonne position. Nous sommes tous en forme et paraissons solides. C'est formidable d'avoir tous les joueurs de retour après la Coupe du monde. Cela rend notre effectif encore plus fort et renforce la concurrence pour les places, et c'est comme cela que les choses doivent être dans ce club. »
- Bildbyran
Des premiers matches cruciaux attendent les équipes
Manchester United lancera sa campagne de Premier League le 22 août avec un déplacement chez le promu Hull City, l'un des anciens clubs de Maguire. Le club enchaînera ensuite avec un début de calendrier exigeant, qui l'obligera à faire preuve de régularité très tôt face à Ipswich Town, Everton, Manchester City et Fulham avant la trêve internationale de septembre.
Maguire a souligné l'importance de prendre le maximum de points dès le match d'ouverture pour éviter de se retrouver distancé dans la course en première division : « En Premier League, on veut toujours bien démarrer. On ne veut pas avoir à courir après en Premier League parce qu'il y a tellement de bonnes équipes. Il n'y a pas de matches faciles. Quand vous jouez contre n'importe qui, vous devez aller sur le terrain et vous battre pour les trois points, parce que vous savez que la semaine suivante sera tout aussi difficile, et cela fait partie intégrante de la Premier League. »
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