Maguire estime que le fait d’avoir pris le plus de points en Premier League depuis l’arrivée de Carrick doit servir de principal point de référence à l’équipe à l’approche de la nouvelle saison.

Au micro des médias officiels du club, le défenseur de 33 ans a souligné l’importance de conserver cette dynamique positive tout en affinant de nouvelles approches tactiques durant la pré-saison : « Si nous pouvons poursuivre sur cette dynamique, ce serait formidable. Nous avons pris le plus de points en Premier League depuis son arrivée, donc ce sera notre objectif cette saison.

« Mais nous aurons de nouvelles idées et de nouvelles façons de jouer. Il y aura des tactiques différentes que l’entraîneur veut voir de notre part. Nous avons bien joué lors de beaucoup de matches, mais nous aurions pu faire encore mieux. Nous le comprenons en tant que joueurs.

« Nous avons beaucoup travaillé là-dessus pendant la pré-saison, et je pense que vous allez voir de bien meilleures performances de notre part cette saison. »