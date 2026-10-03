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Harry Kane révèle le secret tactique qui rend le quatuor offensif dévastateur de l’Angleterre impossible à arrêter
Domination tactique en Croatie
L’Angleterre a signé une éclatante victoire 7-0 sur la pelouse de la Croatie ce jour, en dominant totalement son hôte à Rijeka. Kane a inscrit un doublé, tout comme Bukayo Saka, tandis que Jude Bellingham, Anthony Gordon et Morgan Rogers ont également marqué.
S’exprimant au micro d’ITV après le match, Kane a révélé pourquoi l’animation offensive privilégiée par Tuchel est si difficile à contenir. Kane a expliqué que la fluidité entre les attaquants crée des problèmes sans fin pour les défenseurs, rendant presque impossible pour les équipes adverses de presser efficacement ou de suivre leurs appels sur toute la pelouse pendant les 90 minutes.
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Le secret de la liberté offensive
L’interchangeabilité fluide de l’attaque a été une pierre angulaire de l’évolution tactique de l’Angleterre. Kane a détaillé exactement la manière dont ce système fonctionne sur le terrain. « Il y a de la liberté », a déclaré Kane.
« Nous sommes tous les quatre de bons joueurs. Nous pouvons jouer dans la zone du numéro 10, Ant peut jouer comme numéro 9, B peut rentrer comme numéro 10, Jude peut jouer comme numéro 9, je peux jouer comme milieu de terrain. C’est très difficile pour l’adversaire de le lire. En fin de compte, si vous perdez le ballon, nous sommes tous assez intelligents et assez bons pour compenser au milieu de terrain ou en défense. »
Écraser l’opposition
Kane a été profondément impressionné par la domination globale affichée par l’Angleterre face à la Croatie. Le capitaine a souligné que tout le monde évoluait au plus haut niveau, en mettant particulièrement en avant Alex Scott et Elliot Anderson pour la qualité de leurs déplacements.
Kane a déclaré : « Nous sommes à notre meilleur niveau quand nous jouons libérés, quand nous imposons notre puissance physique et que nous faisons de ce match une rencontre de niveau Premier League. Vous l’avez vu aujourd’hui. Ils n’ont pas pu suivre notre rythme, nos déplacements, nos appels. Nous avons aussi été cliniques. » Scott, qui honorait sa première titularisation avec l’Angleterre, a rendu hommage à Kane à son tour, en déclarant : « Je savais qu’il était incroyable. Je le regarde depuis que je suis tout petit, donc je connaissais son niveau. Mais de près, on voit vraiment son niveau. »
- AFP
Quelle est la suite pour l’Angleterre ?
L'Angleterre cherchera à maintenir ce rythme offensif dévastateur lors de ses prochains matches de Ligue des nations. Avec les tactiques de Tuchel qui tirent clairement le meilleur de Kane, Bellingham, Saka et Gordon, les défenses adverses devront de toute urgence trouver un moyen de contrer ce système fluide avant l'arrivée des grandes compétitions internationales.
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