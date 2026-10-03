Harry Kane révèle le secret tactique qui rend le quatuor offensif dévastateur de l’Angleterre impossible à arrêter

L’Angleterre a signé une éclatante victoire 7-0 sur la pelouse de la Croatie ce jour, en dominant totalement son hôte à Rijeka. Kane a inscrit un doublé, tout comme Bukayo Saka, tandis que Jude Bellingham, Anthony Gordon et Morgan Rogers ont également marqué.

S’exprimant au micro d’ITV après le match, Kane a révélé pourquoi l’animation offensive privilégiée par Tuchel est si difficile à contenir. Kane a expliqué que la fluidité entre les attaquants crée des problèmes sans fin pour les défenseurs, rendant presque impossible pour les équipes adverses de presser efficacement ou de suivre leurs appels sur toute la pelouse pendant les 90 minutes.