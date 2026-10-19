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Moataz Elgammal
Traduit par

Hansi Flick dévoile les options défensives du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain après de sérieux coups durs liés aux blessures

H. Flick
FC Barcelone
Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions

L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a dévoilé ses solutions d’urgence en défense pour le prochain choc de Ligue des champions face au PSG. Après les blessures de plusieurs joueurs clés, le technicien allemand envisage d’aligner des milieux de terrain en défense centrale. Il attend de son équipe, qui aborde ce match avec confiance, qu’elle prouve sa valeur face à la meilleure équipe du monde.

  • Une vague de blessures frappe la défense du FC Barcelone

    Barcelone est revenu de Séville avec trois points, mais a subi un double coup dur sur le plan des blessures : Eric Garcia et Jules Kounde sont officiellement forfaits pour le déplacement à Paris.

    Le club traverse une grave crise en défense. Pour ne rien arranger, Gerard Martin a dû être remplacé après avoir ressenti une gêne au pied. Il paraît très peu probable que Martin soit titulaire au Parc des Princes. L’effectif manque cruellement de défenseurs de métier, ce qui oblige l’entraîneur à chercher d’autres solutions parmi les milieux de terrain dont il dispose actuellement.

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    Flick envisage d’utiliser des milieux de terrain en défense centrale

    Lors de la conférence de presse d’avant-match, Flick a évoqué le manque de joueurs en défense et expliqué son plan de repli tactique. « Frenkie de Jong peut jouer, et Alex Campos est également avec nous. Je suis certain que tout se passera bien. Nous ne traversons peut-être pas notre meilleure période, mais nous devons l’accepter », a expliqué l’Allemand.

    De Jong, qui a récemment reçu le feu vert médical avant le match contre le Real Betis, a déjà occupé le poste de défenseur central sous Ronald Koeman. Rodri a également déjà évolué au cœur de la défense de Manchester City.

  • Éloges pour l’adversaire et bonne nouvelle concernant Raphinha

    Malgré une liste de blessés qui s’allonge, l’entraîneur reste très optimiste avant le duel européen et a confirmé un renfort de taille en attaque. « Raphinha sera titulaire demain », a déclaré Flick. L’entraîneur a également appelé son équipe à relever le défi de taille qui l’attend face au PSG.

    « Je pense que le match de demain sera un bon test pour nous. Je veux que notre équipe joue avec la confiance d’une formation qui a remporté ses 11 derniers matches. Nous allons affronter la meilleure équipe du monde sur les deux dernières années, et c’est une occasion pour nous. »

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    Quelle est la suite pour Barcelone ?

    Une semaine chargée attend le FC Barcelone, qui affrontera le Paris Saint-Germain avant de se tourner vers le Clasico. Mais Flick a refusé de se projeter au-delà de mardi. « Le prochain match est toujours le plus important, donc celui de demain est le plus important », a-t-il insisté. Concernant son défenseur français blessé, l’entraîneur a conclu : « Nous espérons que Jules Kounde sera prêt d’ici la fin de la semaine. »

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