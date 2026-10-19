Barcelone est revenu de Séville avec trois points, mais a subi un double coup dur sur le plan des blessures : Eric Garcia et Jules Kounde sont officiellement forfaits pour le déplacement à Paris.

Le club traverse une grave crise en défense. Pour ne rien arranger, Gerard Martin a dû être remplacé après avoir ressenti une gêne au pied. Il paraît très peu probable que Martin soit titulaire au Parc des Princes. L’effectif manque cruellement de défenseurs de métier, ce qui oblige l’entraîneur à chercher d’autres solutions parmi les milieux de terrain dont il dispose actuellement.