Malgré ce contretemps frustrant, le club a reçu des nouvelles plus encourageantes concernant l’état de santé de trois joueurs blessés : Rodrigo Gomes (cheville), Bertrand Traore (ischio-jambiers) et Boubacar Traore (mollet).

Faisant le point en détail sur leur rétablissement, Hayward a ajouté : « Rodrigo Gomes progresse bien, mais il est encore tôt. Il s’est blessé à deux ligaments de la cheville, ce n’était donc pas une blessure simple.

« Il attend encore que l’inflammation se résorbe. Dès que ce sera le cas, nous commencerons à intensifier son travail et à le faire reprendre les séances en extérieur. Ce ne sera pas une absence de longue durée, il devrait donc revenir assez rapidement.

« Bertrand Traore a eu un problème aux ischio-jambiers. C’est une blessure assez légère, mais elle se situe dans une partie du muscle particulièrement délicate, où les récidives sont fréquentes si l’on ne fait pas attention. Nous devons donc en tenir compte et prendre notre temps. Mais ce n’est pas une blessure grave. Il va très bien, travaille dur et ne devrait pas être absent trop longtemps.

« Boubacar Traore est absent depuis deux semaines environ à cause d’un problème au mollet. Il a repris le travail sur le terrain avec les préparateurs chargés de sa rééducation et se porte très bien. Il progresse bien et reprendra l’entraînement collectif d’ici une à deux semaines. Il a très bien réagi au traitement. »