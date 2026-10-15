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Gros coup dur pour Wolverhampton et le Mexique : l’attaquant expérimenté Raul Jimenez est indisponible jusqu’en janvier en raison d’une blessure au genou
Un contretemps ligamentaire nécessite une opération à Londres
L’attaquant expérimenté, passé par le Championship et la sélection mexicaine, sera indisponible jusqu’en janvier après avoir appris qu’il devait se faire opérer du genou gauche. Il a subi une lésion du ligament collatéral médial lors d’une défaite à Everton en Carabao Cup le 16 septembre.
Depuis son retour au club de Molineux en provenance de Fulham l’été dernier, l’avant-centre avait inscrit trois buts en six matches de championnat.
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Le responsable médical explique la décision de recourir à la chirurgie
La perte de son attaquant titulaire pour la Coupe du monde est un coup dur pour la sélection nationale, qui n’a remporté aucun match lors des trêves internationales de septembre et d’octobre, les premières de Rafael Marquez à la tête de l’équipe.
Expliquant pourquoi la blessure n’avait pas guéri malgré un traitement conservateur, le directeur de la performance de Wolves, Phil Hayward, a déclaré sur le site officiel du club : « Malheureusement, la blessure de Raul n’a pas évolué comme nous l’espérions.
« Normalement, pour une blessure relativement bénigne, le ligament guérit de lui-même. Mais cela ne s’est pas produit comme nous l’attendions et, malgré des examens d’imagerie réguliers ces trois dernières semaines, le ligament ne guérit pas comme prévu.
« Il se fera donc opérer vendredi à Londres, puis suivra environ trois mois de rééducation avant d’être prêt à rejouer. »
Le trio de blessés fait des progrès encourageants
Malgré ce contretemps frustrant, le club a reçu des nouvelles plus encourageantes concernant l’état de santé de trois joueurs blessés : Rodrigo Gomes (cheville), Bertrand Traore (ischio-jambiers) et Boubacar Traore (mollet).
Faisant le point en détail sur leur rétablissement, Hayward a ajouté : « Rodrigo Gomes progresse bien, mais il est encore tôt. Il s’est blessé à deux ligaments de la cheville, ce n’était donc pas une blessure simple.
« Il attend encore que l’inflammation se résorbe. Dès que ce sera le cas, nous commencerons à intensifier son travail et à le faire reprendre les séances en extérieur. Ce ne sera pas une absence de longue durée, il devrait donc revenir assez rapidement.
« Bertrand Traore a eu un problème aux ischio-jambiers. C’est une blessure assez légère, mais elle se situe dans une partie du muscle particulièrement délicate, où les récidives sont fréquentes si l’on ne fait pas attention. Nous devons donc en tenir compte et prendre notre temps. Mais ce n’est pas une blessure grave. Il va très bien, travaille dur et ne devrait pas être absent trop longtemps.
« Boubacar Traore est absent depuis deux semaines environ à cause d’un problème au mollet. Il a repris le travail sur le terrain avec les préparateurs chargés de sa rééducation et se porte très bien. Il progresse bien et reprendra l’entraînement collectif d’ici une à deux semaines. Il a très bien réagi au traitement. »
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Des matches cruciaux mettent à l’épreuve une attaque diminuée
Dixièmes de Championship, à trois points de West Brom, qui occupe une place qualificative pour les barrages, les Wolves doivent désormais faire sans leur point d’appui expérimenté. Leur prochain défi les attend vendredi soir face à Burnley, en difficulté, 21e et à égalité de points avec la zone de relégation. Sur la scène internationale, l’attaquant manquera également les deux manches du quart de finale de la Ligue des nations de la Concacaf du Mexique face à la Jamaïque, à la mi-novembre.
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