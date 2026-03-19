Gravina : « Les spéculations concernant l'Open VAR sont inopportunes. Tonali ? Il y a de l'inquiétude, mais elle reste modérée. »

« Je ne suis pas inquiet, bien au contraire, je suis très serein. Je suis en contact étroit avec Gattuso, que je remercie encore pour le travail extraordinaire qu'il accomplit depuis quelques mois. Il fait un travail remarquable. J'ai parlé hier soir à Sandro, en présence de M. Gattuso et du docteur De Carli ; il semblait plus serein qu'au moment où il est sorti. Il y a de l'inquiétude, mais elle reste modérée. Ce matin, les examens ont été assez rassurants ; il faut le remettre sur pied avec tous les moyens dont nous disposons, ainsi que ceux de Newcastle. »