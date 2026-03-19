Le président de la FIGC, Gabriele Gravina, s'est exprimé lors d'une conférence de presse à l'occasion du conseil fédéral qui s'est tenu aujourd'hui au siège de la Fédération.
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Gravina : « Les spéculations concernant l'Open VAR sont inopportunes. Tonali ? Il y a de l'inquiétude, mais elle reste modérée. »
LE CONSEIL FÉDÉRAL
« La réunion d'aujourd'hui était importante. J'ai tenu à analyser très attentivement les tensions au sein de l'AIA ainsi que certaines tensions qui suscitaient des commentaires. Nous attendons le recours, qui ne nous a pas encore été communiqué, concernant la suspension du président de l'AIA confirmée le 23 février. »
UNE PIQUE À L'OPEN VAR
« L'autre point sensible a concerné l'Open VAR, qui fait l'objet de certaines spéculations déplacées. Certains commentaires ont détourné l'objectif du projet, qui était inspiré par une transparence maximale et pouvait constituer un outil de formation et d'information. Malheureusement, cela a donné lieu à des instrumentalisation ; nous avons condamné les violences à l'encontre des arbitres et réaffirmé les mesures prises depuis 2019 par la fédération pour durcir les sanctions. »
SUR TONALI
« Je ne suis pas inquiet, bien au contraire, je suis très serein. Je suis en contact étroit avec Gattuso, que je remercie encore pour le travail extraordinaire qu'il accomplit depuis quelques mois. Il fait un travail remarquable. J'ai parlé hier soir à Sandro, en présence de M. Gattuso et du docteur De Carli ; il semblait plus serein qu'au moment où il est sorti. Il y a de l'inquiétude, mais elle reste modérée. Ce matin, les examens ont été assez rassurants ; il faut le remettre sur pied avec tous les moyens dont nous disposons, ainsi que ceux de Newcastle. »