Grâce à un but de Giampaolo, la Cremonese s'impose 2-0 à Parme et occupe l'avant-dernière place

Un match de survie passionnant. À 15 heures, au stade Tardini, lors du match avancé de la 30e journée du championnat, le Parma de Carlos Cuesta s'incline 0-2 face à la Cremonese du nouvel entraîneur, Marco Giampaolo, qui vient de succéder à Davide Nicola, limogé, et qui en est à sa deuxième expérience sur le banc des Grigiorossi, grâce à des buts de Maleh, qui n'avait plus marqué depuis 2021, et de Vandeputte, qui inscrit son premier but en Serie A.
Les Ducali restent douzièmes avec 34 points, à +7 de la zone de relégation ; la Cremonese remonte à 27 points, désormais quatrième à égalité avec Lecce et à -1 de la Fiorentina. Première victoire pour l'ancien entraîneur du Milan dès son premier match.
30e journée de Serie A
Parme-Cremonese 0-2
Buteurs : 54' Maleh (C), 68' Vandeputte (C).