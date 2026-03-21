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Parma Calcio 1913 v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

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Grâce à un but de Giampaolo, la Cremonese s'impose 2-0 à Parme et occupe l'avant-dernière place

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Un match de survie passionnant. À 15 heures, au stade Tardini, lors du match avancé de la 30e journée du championnat, le Parma de Carlos Cuesta s'incline 0-2 face à la Cremonese du nouvel entraîneur, Marco Giampaolo, qui vient de succéder à Davide Nicola, limogé, et qui en est à sa deuxième expérience sur le banc des Grigiorossi, grâce à des buts de Maleh, qui n'avait plus marqué depuis 2021, et de Vandeputte, qui inscrit son premier but en Serie A.


Les Ducali restent douzièmes avec 34 points, à +7 de la zone de relégation ; la Cremonese remonte à 27 points, désormais quatrième à égalité avec Lecce et à -1 de la Fiorentina. Première victoire pour l'ancien entraîneur du Milan dès son premier match.



30e journée de Serie A

Parme-Cremonese 0-2

Buteurs : 54' Maleh (C), 68' Vandeputte (C).




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  • LE RÉSUMÉ DU MATCH :

    Parme-Cremonese 0-2

    Buteurs : 54' Maleh (C), 68' Vandeputte (C)


    PARME (3-5-2) : Suzuki ; Circati (remplacé à la 60e par Nicolussi Caviglia), Troilo, Valenti ; Britschgi, Ondrejka (remplacé à la 73e par Elphege), Keita (remplacé à la 73e par Estevez), Sorensen (remplacé à la 60e par Oristanio), Valeri ; Strefezza, Pellegrino. Entraîneur : Cuesta


    CREMONESE (4-3-1-2) : Audero ; Terracciano, Bianchetti (remplacé à la 89e par Folino), Luperto, Pezzella ; Zerbin (remplacé à la 46e par Barbieri), Grassi, Maleh ; Vandeputte (remplacé à la 79e par Thorsby) ; Bonazzoli (remplacé par Payero à la 67e), Sanabria (remplacé par Vardy à la 67e). Entraîneur : Giampaolo


    Avertissements : Barbieri (C), Ondrejka (P), Payero (C), Troilo (P), Pezzella (C), Valenti (P).

    Expulsés : -

    Assist : Vardy (C)

    Arbitre : Fabbri

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  • LES OBJECTIFS ET LES POINTS FORTS :

    84' - Parme est sur le point de réduire l'écart : Nicolussi Caviglia dribble et tire du pied gauche, Luperto détourne miraculeusement le ballon en corner.


    68' - CREMONESE DOUBLE LA MISE, VANDEPUTTE ! Magnifique passe de Vardy, qui vient d'entrer en jeu, qui sert le Belge d'un coup de pied gauche en première intention : tir du droit et 0-2, premier but en Serie A pour le milieu de terrain.


    54' - QUEL BUT DE MALEH, CREMONESE MENE ! La défense de Parme dégage, l'ancien joueur de Lecce frappe du premier coup et transperce Suzuki d'une frappe fulgurante.


    29' - Pellegrino passe tout près de donner l'avantage à Parme : son tir du droit passe tout près du poteau d'Audero.


    23' - But de Bonazzoli annulé pour hors-jeu de Zerbin, lancé en profondeur puis auteur de la passe décisive, déviée par Circati dans les pieds de l'attaquant de la Cremonese.


    20' - Bonazzoli tente une reprise acrobatique, le ballon passe de peu au-dessus mais c'était une faute.


    7' - Superbe arrêt de Suzuki face à Vandeputte : le gardien japonais neutralise le tir du milieu de terrain de la Cremonese d'une belle intervention sur le poteau droit.

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