Grâce à un but de Giampaolo, la Cremonese s'impose 2-0 à Parme et occupe l'avant-dernière place

84' - Parme est sur le point de réduire l'écart : Nicolussi Caviglia dribble et tire du pied gauche, Luperto détourne miraculeusement le ballon en corner.





68' - CREMONESE DOUBLE LA MISE, VANDEPUTTE ! Magnifique passe de Vardy, qui vient d'entrer en jeu, qui sert le Belge d'un coup de pied gauche en première intention : tir du droit et 0-2, premier but en Serie A pour le milieu de terrain.





54' - QUEL BUT DE MALEH, CREMONESE MENE ! La défense de Parme dégage, l'ancien joueur de Lecce frappe du premier coup et transperce Suzuki d'une frappe fulgurante.





29' - Pellegrino passe tout près de donner l'avantage à Parme : son tir du droit passe tout près du poteau d'Audero.





23' - But de Bonazzoli annulé pour hors-jeu de Zerbin, lancé en profondeur puis auteur de la passe décisive, déviée par Circati dans les pieds de l'attaquant de la Cremonese.





20' - Bonazzoli tente une reprise acrobatique, le ballon passe de peu au-dessus mais c'était une faute.





7' - Superbe arrêt de Suzuki face à Vandeputte : le gardien japonais neutralise le tir du milieu de terrain de la Cremonese d'une belle intervention sur le poteau droit.