Goretska lance un défi : « Le Real, c'est la Ligue des champions... mais le Bayern remportera tout »

À l'âge de 20 ans, Goretzka a disputé son premier match au Bernabéu avec Schalke, en mars 2015.

Les Merengues s'étaient imposés 4-3 face au tenant du titre et grand favori lors du match retour des huitièmes de finale.

Il a déclaré : « Il ne nous fallait qu'un seul but pour nous qualifier. Benedikt Höwedes a eu une occasion en or dans le temps additionnel. C'est lors de ce match que Leroy Sané s'est révélé pour la première fois. Même si nous ne nous sommes pas qualifiés, cela reste un excellent souvenir car nous avons reçu une ovation chaleureuse du public du Bernabéu. »

Outre ses confrontations à domicile contre le Real Madrid avec Schalke et le Bayern, Goretzka a de nouveau joué à Madrid, lors d’un match qu’il a qualifié de « cauchemar ».

Il a déclaré : « Malheureusement, sous la houlette de Thomas Tuchel, nous avons disputé ce match où nous pensions avoir déjà atteint la finale, mais cela n’a finalement pas suffi. »

Goretzka est resté sur le banc pendant les 90 minutes. Le Bayern menait 1-0 grâce à un superbe but d’Alphonso Davies, et cette victoire à l’extérieur aurait suffi pour se qualifier après le match nul 2-2 à l’aller, mais le remplaçant Joselu a inscrit deux buts dans les dernières minutes pour éliminer le Bayern de l’édition 2024.

Désormais, l'équipe retourne au Bernabéu mardi avec l'intention d'être celle qui fera la fête cette fois-ci, deux ans après cette élimination cruelle in extremis.

Goretzka a ajouté : « Nous n’avons pas connu beaucoup de succès face au Real Madrid ces derniers temps, et nous avons très envie de renverser la tendance de ces dernières années. »

Le Bayern n’a remporté aucune victoire lors de ses 8 derniers matchs contre le club 15 fois champion d’Europe, même si tous ces matchs – à l’exception de la défaite 4-0 en demi-finale de 2014 – ont été très serrés.

Il a déclaré : « Pour tout Allemand, le Real Madrid incarne la Ligue des champions. Ce sont les champions de cette compétition, et ils ont été la équipe dominante au cours des 10 à 15 dernières années. C’est un affrontement entre deux géants du football européen. »