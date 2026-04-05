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Goretska lance un défi : « Le Real, c'est la Ligue des champions... mais le Bayern remportera tout »

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L. Goretzka
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
Allemagne
Espagne

Dans une longue interview, la star du Bayern évoque ses souvenirs au stade du Real

Le Bayern Munich s'apprête à se rendre chez le Real Madrid pour un match au feu de l'action comptant pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, mardi prochain.

Avant le match, le site officiel du club bavarois a publié une interview de Leon Goretzka, le milieu de terrain vedette de l'équipe, qui a disputé 71 matchs en Ligue des champions.

À 31 ans, le joueur met toujours son expérience au service du Bayern Munich dès que l'équipe en a besoin. Il fera de même lors des deux quarts de finale très attendus contre le Real Madrid.

Goretzka, qui a remporté la Ligue des champions avec le club bavarois en 2020, a déjà affronté le Real à trois reprises dans cette compétition.

Dans ses déclarations avant le choc d'avril, il a révélé ce qu'il avait appris de ces matchs, évoquant le moment où il a reçu une ovation au Santiago Bernabéu, ainsi qu'un match qu'il a qualifié de « cauchemar ».

  • Le dernier combat

    Goretzka s'est présenté à son entretien avec le site officiel du Bayern dans un état d'esprit serein et détendu, à seulement une semaine de la confrontation décisive contre le Real Madrid.

    Ce sera l'un de ses derniers matchs avec le Bayern contre l'équipe espagnole, puisqu'il quittera Munich cet été après huit ans.

    Il a déclaré : « Cet hiver, j’ai pris la décision mûrement réfléchie de rester jusqu’à l’été. J’ai le sentiment que tout est possible cette saison. »

    Le Bayern traverse une période exceptionnelle : il a atteint les demi-finales de la Coupe d’Allemagne, domine largement la Bundesliga et vise désormais les demi-finales de la Ligue des champions face au Real Madrid.

    Mais quel est le secret du succès du Bayern cette saison ? Goretzka répond : « Les bons joueurs aux bons endroits, avec le bon entraîneur, et dans le bon club. »

    Il a ajouté : « Je suis tout à fait convaincu que nous sommes capables de tout gagner cette année, même si je suis conscient de la difficulté de la tâche, mais nous allons essayer. »

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  • Applaudissements et cauchemar

    À l'âge de 20 ans, Goretzka a disputé son premier match au Bernabéu avec Schalke, en mars 2015.

    Les Merengues s'étaient imposés 4-3 face au tenant du titre et grand favori lors du match retour des huitièmes de finale.

    Il a déclaré : « Il ne nous fallait qu'un seul but pour nous qualifier. Benedikt Höwedes a eu une occasion en or dans le temps additionnel. C'est lors de ce match que Leroy Sané s'est révélé pour la première fois. Même si nous ne nous sommes pas qualifiés, cela reste un excellent souvenir car nous avons reçu une ovation chaleureuse du public du Bernabéu. »

    Outre ses confrontations à domicile contre le Real Madrid avec Schalke et le Bayern, Goretzka a de nouveau joué à Madrid, lors d’un match qu’il a qualifié de « cauchemar ».

    Il a déclaré : « Malheureusement, sous la houlette de Thomas Tuchel, nous avons disputé ce match où nous pensions avoir déjà atteint la finale, mais cela n’a finalement pas suffi. »

    Goretzka est resté sur le banc pendant les 90 minutes. Le Bayern menait 1-0 grâce à un superbe but d’Alphonso Davies, et cette victoire à l’extérieur aurait suffi pour se qualifier après le match nul 2-2 à l’aller, mais le remplaçant Joselu a inscrit deux buts dans les dernières minutes pour éliminer le Bayern de l’édition 2024.

     Désormais, l'équipe retourne au Bernabéu mardi avec l'intention d'être celle qui fera la fête cette fois-ci, deux ans après cette élimination cruelle in extremis.

    Goretzka a ajouté : « Nous n’avons pas connu beaucoup de succès face au Real Madrid ces derniers temps, et nous avons très envie de renverser la tendance de ces dernières années. »

    Le Bayern n’a remporté aucune victoire lors de ses 8 derniers matchs contre le club 15 fois champion d’Europe, même si tous ces matchs – à l’exception de la défaite 4-0 en demi-finale de 2014 – ont été très serrés.

    Il a déclaré : « Pour tout Allemand, le Real Madrid incarne la Ligue des champions. Ce sont les champions de cette compétition, et ils ont été la équipe dominante au cours des 10 à 15 dernières années. C’est un affrontement entre deux géants du football européen. »

  • Une qualité incroyable… mais

    Le Real Madrid a connu des hauts et des bas cette saison, ce qui a conduit Álvaro Arbeloa à prendre les rênes de l'équipe en janvier, succédant ainsi à Xabi Alonso.

    En Liga, l'équipe est en lice avec Barcelone pour le titre, mais occupe actuellement la deuxième place, avec quelques points de retard sur les Catalans.

    En Ligue des champions, l'équipe a terminé la phase de groupes hors du top 8 et a dû disputer les barrages contre Benfica, qu'elle a remportés 3-1 sur l'ensemble des deux matchs.

    Au cours d'une période marquée par l'absence de joueurs de premier plan tels que Kylian Mbappé et Jude Bellingham, Vinícius Júnior et ses coéquipiers ont démontré leur qualité en éliminant Manchester City 5-1 en huitièmes de finale. Mbappé et Bellingham sont désormais prêts à affronter le Bayern.

    « C’est une équipe de classe mondiale qui possède des qualités individuelles incroyables, a déclaré Goretzka. Ils ont connu de très bons moments et d’autres moins bons cette saison, on ne peut donc pas prédire ce qu’ils vont nous réserver. »

    Il a ajouté : « L’expérience nous a appris qu’ils réussissent souvent à aller loin en Ligue des champions, mais nous serons prêts à y faire face. »

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