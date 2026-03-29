Glenn Hoddle pourrait faire un retour sensationnel à Tottenham après le limogeage d'Igor Tudor

Selon le Daily Mail, Hoddle serait désormais un candidat sérieux pour prendre les rênes du Tottenham Hotspur Stadium. Âgé de 68 ans, il est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club et a déjà entraîné l'équipe entre 2001 et 2003. Cependant, le recrutement de Hoddle représenterait un pari risqué, étant donné qu'il n'a plus occupé de poste d'entraîneur officiel depuis son départ des Wolverhampton Wanderers en 2006.

Malgré sa longue absence du banc, Hoddle reste une figure très appréciée des fidèles supporters des Spurs. La direction du club recherche une personnalité qui comprenne l'ADN du club après l'expérience ratée avec Tudor. Hoddle s'est montré disposé à intervenir et à aider son ancienne équipe en cette période difficile.