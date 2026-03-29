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Glenn Hoddle pourrait faire un retour sensationnel à Tottenham après le limogeage d'Igor Tudor
Un retour emblématique se profile
Selon le Daily Mail, Hoddle serait désormais un candidat sérieux pour prendre les rênes du Tottenham Hotspur Stadium. Âgé de 68 ans, il est largement considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club et a déjà entraîné l'équipe entre 2001 et 2003. Cependant, le recrutement de Hoddle représenterait un pari risqué, étant donné qu'il n'a plus occupé de poste d'entraîneur officiel depuis son départ des Wolverhampton Wanderers en 2006.
Malgré sa longue absence du banc, Hoddle reste une figure très appréciée des fidèles supporters des Spurs. La direction du club recherche une personnalité qui comprenne l'ADN du club après l'expérience ratée avec Tudor. Hoddle s'est montré disposé à intervenir et à aider son ancienne équipe en cette période difficile.
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Le licenciement de Tudor après 44 jours
La recherche d'un nouvel entraîneur a été lancée après le limogeage de Tudor, qui n'aura passé que sept matchs à la tête de l'équipe en l'espace de 44 jours. Le mandat intérimaire du Croate s'est avéré être un véritable désastre, ne rapportant qu'un seul point en Premier League en cinq rencontres.
Une humiliante défaite 3-0 à domicile face à Nottingham Forest a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la direction, laissant le club en position précaire, à seulement un point au-dessus de la zone de relégation. Le staff de Tudor, dont Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci, a également quitté le club.
Options limitées pour la carte
Si Hoddle représente le choix idéal, d'autres noms ont été évoqués pour occuper ce poste vacant. Sean Dyche est le favori des bookmakers, mais il s'est désintéressé de cette fonction, tandis que Roberto De Zerbi se montre réticent à l'idée de se lancer dans un nouveau projet en cours de saison.
D'anciennes figures des Spurs, telles que Harry Redknapp et Tim Sherwood, ont également été évoquées comme solutions potentielles à court terme. Le club est actuellement réticent à proposer un contrat à long terme, car il espère attirer un nom de premier plan comme Mauricio Pochettino cet été. Pour l'instant, Bruno Saltor dirigera les séances d'entraînement tandis que la direction travaille en coulisses pour trouver un remplaçant avant le déplacement à Sunderland le 12 avril.
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Une lutte désespérée pour la survie
Les enjeux ne pourraient être plus importants pour Tottenham, qui risque bel et bien de se retrouver en Championship la saison prochaine. Après avoir déjà fait appel à Thomas Frank et Tudor cette saison, le prochain entraîneur devra avoir un impact immédiat.
Le retour potentiel de Hoddle serait un retour nostalgique, mais la grande question reste de savoir s'il est capable de combler un fossé de 20 ans dans le domaine du management. Avec seulement sept matchs restant à disputer en Premier League, les Spurs manquent de temps et de matchs pour sauver leur place dans l'élite.