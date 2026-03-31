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Gianni Infantino affirme que l'Iran participera bel et bien à la Coupe du monde 2026
Infantino confirme le statut du tournoi
Infantino a tenu à mettre fin aux spéculations concernant la participation de l’Iran à la Coupe du monde 2026, affirmant catégoriquement que l’équipe prendrait part au tournoi. S’exprimant à la mi-temps du match amical opposant l’Iran au Costa Rica en Turquie, le président de la FIFA a rejeté les hypothèses selon lesquelles le conflit actuel avec les États-Unis et Israël pourrait entraîner un changement de programme.
« L'Iran sera présent à la Coupe du monde », a déclaré Infantino. « C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ravis car c'est une équipe très, très forte, je suis très heureux. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs et à l'entraîneur, donc tout va bien. » Sa présence inopinée au match a constitué une manifestation publique de soutien à la Team Melli dans un contexte de forte pression politique.
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Pas de déménagement de stade pour le Groupe G
La Fédération iranienne de football avait précédemment indiqué qu’elle était en « négociation » avec la FIFA pour déplacer les matchs de la Coupe du monde de son pays des États-Unis vers le Mexique. Cette initiative faisait suite à des inquiétudes concernant la sécurité de l’équipe et l’opportunité de jouer dans un pays actuellement en conflit armé avec le sien. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, s’était même déclarée prête à accueillir ces rencontres si un tel transfert était approuvé.
Cependant, Infantino a désormais mis fin à ces discussions, insistant sur le fait que le calendrier reste figé conformément au tirage au sort initial du tournoi. Répondant directement aux inquiétudes concernant le lieu, le président de la FIFA a souligné que « les matchs de l’Iran se joueront là où ils sont censés se jouer, conformément au tirage au sort ». Cela signifie que la Team Melli poursuivra son programme prévu à Los Angeles et à Seattle.
La position de la FIFA face aux conflits internationaux
L'instance dirigeante s'est souvent retrouvée à la croisée du sport et de la politique, et Infantino n'a pas tardé à réaffirmer la philosophie de la FIFA face aux tensions mondiales.
Lors d’une récente réunion en ligne du Conseil de la FIFA depuis Zurich, il a souligné que le football devait servir de force unificatrice plutôt que d’être dicté par les actions des dirigeants mondiaux, tout en reconnaissant la gravité de la situation actuelle.
« La FIFA espère que toutes les équipes participant à la Coupe du monde s'affronteront dans un esprit de fair-play et de respect mutuel », a déclaré Infantino. « La FIFA ne peut pas résoudre les conflits géopolitiques, mais nous nous engageons à utiliser le pouvoir du football et de la Coupe du monde pour jeter des ponts et promouvoir la paix, car nos pensées vont à ceux qui souffrent des conséquences des guerres en cours. »
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Logistique et calendrier du tournoi
L'Iran a été l'une des premières nations de l'AFC à décrocher sa place pour 2026, signant ainsi sa quatrième qualification consécutive. Malgré ce palmarès impressionnant en matière de qualification, l'équipe est toujours en quête d'une première participation historique aux phases à élimination directe.
Selon le calendrier actuel, elle doit débuter sa campagne dans le Groupe G contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles le 15 juin, avant d'affronter la Belgique le 21 juin et de disputer son dernier match de groupe contre l'Égypte à Seattle le 26 juin.