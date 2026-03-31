Gianni Infantino affirme que l'Iran participera bel et bien à la Coupe du monde 2026

Infantino a tenu à mettre fin aux spéculations concernant la participation de l’Iran à la Coupe du monde 2026, affirmant catégoriquement que l’équipe prendrait part au tournoi. S’exprimant à la mi-temps du match amical opposant l’Iran au Costa Rica en Turquie, le président de la FIFA a rejeté les hypothèses selon lesquelles le conflit actuel avec les États-Unis et Israël pourrait entraîner un changement de programme.

« L'Iran sera présent à la Coupe du monde », a déclaré Infantino. « C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ravis car c'est une équipe très, très forte, je suis très heureux. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs et à l'entraîneur, donc tout va bien. » Sa présence inopinée au match a constitué une manifestation publique de soutien à la Team Melli dans un contexte de forte pression politique.



