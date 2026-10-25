26' BUT - El Shaarawy décale Ellertson, qui contrôle et décoche une frappe du gauche surpuissante. Le ballon se loge sous la lucarne, sans que Stankovic puisse intervenir.





25' OCCASION - Superbe contre de Yeboah, qui lance Adams. Le ballon revient au centre de la surface et la frappe du gauche en première intention est repoussée miraculeusement par Bijlow.





6' OCCASION - Ostigard s'élève pour reprendre le ballon de la tête et l'envoyer vers le but de Stankovic, qui intervient facilement.





0' Coup d'envoi au stade Galileo Ferraris, à Marassi, à 15 h.





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