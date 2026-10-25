Un choc capital pour le maintien se joue à partir de 15 h au Galileo Ferraris, à Marassi, à Gênes : le Genoa accueille le Venezia pour la 8e journée de Serie A 2026/2027.
Les hommes de Daniele De Rossi sont actuellement en zone de relégation avec 4 points, tous obtenus à domicile. Le changement d’entraîneur en cours de saison au Venezia, désormais dirigé par Davide Nicola, a entraîné un sursaut et une victoire contre le Napoli. Mais pour s’éloigner de la dernière place, il faudra gagner aujourd’hui.
GENOA-VENEZIA 1-0
Buteur : 26e Ellertson (G)