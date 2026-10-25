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Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Genoa-Venezia 1-0 EN DIRECT : un missile d’Ellertson dans la lucarne

Genoa
Venezia
Serie A
Genoa vs Venezia

Suivez Genoa-Venezia, match comptant pour la 8e journée de Serie A 2026/2027.

Un choc capital pour le maintien se joue à partir de 15 h au Galileo Ferraris, à Marassi, à Gênes : le Genoa accueille le Venezia pour la 8e journée de Serie A 2026/2027.

Les hommes de Daniele De Rossi sont actuellement en zone de relégation avec 4 points, tous obtenus à domicile. Le changement d’entraîneur en cours de saison au Venezia, désormais dirigé par Davide Nicola, a entraîné un sursaut et une victoire contre le Napoli. Mais pour s’éloigner de la dernière place, il faudra gagner aujourd’hui.


GENOA-VENEZIA 1-0

Buteur : 26e Ellertson (G)


  • BUTS ET TEMPS FORTS

    26' BUT - El Shaarawy décale Ellertson, qui contrôle et décoche une frappe du gauche surpuissante. Le ballon se loge sous la lucarne, sans que Stankovic puisse intervenir.


    25' OCCASION - Superbe contre de Yeboah, qui lance Adams. Le ballon revient au centre de la surface et la frappe du gauche en première intention est repoussée miraculeusement par Bijlow.


    6' OCCASION - Ostigard s'élève pour reprendre le ballon de la tête et l'envoyer vers le but de Stankovic, qui intervient facilement.


    0' Coup d'envoi au stade Galileo Ferraris, à Marassi, à 15 h.


    ICI, INFOS, STATISTIQUES ET DIRECT MINUTE PAR MINUTE

  • Genoa-Venezia : la feuille de match

    Genoa-Venezia 1-0


    Buteur : 26' Ellertson (G)


    GENOA (3-4-2-1) : Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traore, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic.

    Remplaçants : Amorim, Baldanzi, Colombo, Drameh, Frendrup, Klisys, Marcandalli, Meichtry, Puczka, Robinho, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vitinha.

    Entraîneur : Daniele De Rossi


    VENEZIA (3-5-2) : Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Basic, Sohm, Perez, Haps; Yeboah, Adams.

    Remplaçants : Bella-Kotchap, Busio, Dagasso, Duncan, Fanne, Fernandez, Gomes, Helgason, Lauberbach, Lisman, Mazzocchi, Montipò, Rrahmani, Sagrado, Schingtienne.

    Entraîneur : Davide Nicola


    Arbitre : Sozza

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