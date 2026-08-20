Le Genoa continue de chercher le bon renfort pour l’attaque. Et le profil-robot ressemble beaucoup à Evan Ferguson, lit-on dans Il Secolo XIX. Selon le quotidien, l’Irlandais de 21 ans ex-Roma reste une piste chaude, mais les évaluations du Genoa se poursuivent, entre l’accord sur le prêt à définir avec Brighton et le temps nécessaire pour voir l’avant-centre sur les terrains après son opération de la cheville. Parmi les profils considérés comme prioritaires, auxquels le Genoa peut accéder en prêt, Lorenzo Lucca figure aussi dans le viseur, adversaire samedi à Marassi avec Naples.
(C)Getty Images
Traduit par
Genoa : Taremi apparaît, l’Iranien ex-Inter
Selon Il Secolo XIX, parmi les avant-centres sondés par le Genoa figure l’ancien de l’Inter Taremi, auteur de 16 buts avec l’Olympiacos la saison dernière. L’international iranien n’est pas en tête de liste mais il est pris en considération, même s’il y a de la concurrence. À l’étranger, regards sur le Monténégrin Osmajic (Preston) et le Marocain Bentayeb (Union Touarga).
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles