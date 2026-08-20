Le Genoa continue de chercher le bon renfort pour l’attaque. Et le profil-robot ressemble beaucoup à Evan Ferguson, lit-on dans Il Secolo XIX. Selon le quotidien, l’Irlandais de 21 ans ex-Roma reste une piste chaude, mais les évaluations du Genoa se poursuivent, entre l’accord sur le prêt à définir avec Brighton et le temps nécessaire pour voir l’avant-centre sur les terrains après son opération de la cheville. Parmi les profils considérés comme prioritaires, auxquels le Genoa peut accéder en prêt, Lorenzo Lucca figure aussi dans le viseur, adversaire samedi à Marassi avec Naples.