Daniele De Rossi, entraîneur du Genoa, s’exprime en conférence de presse avant le match de dimanche contre le Venezia : « Ce match compte beaucoup, parce que tous les matches comptent en ce moment et que, plus on avancera, plus ils pèseront lourd. Mais celui-ci compte particulièrement, car c’est un adversaire direct qui possède de grandes qualités. »





À propos de l’adversaire : « À mes yeux, le Venezia a livré de très bons matches lors des cinq ou six premières journées de championnat et a eu beaucoup de malchance. L’équipe s’est retrouvée lors de son dernier match, avec une philosophie un peu différente, mais elle m’a semblé très intéressante. Évidemment, l’entraîneur Nicola lui apporte une autre solidité et l’équipe a tout de suite pris des points. Sa victoire nous rend donc peut-être service, car elle nous montre que c’est une équipe solide, en forme et dotée de qualités. Ce sera un match très difficile. »