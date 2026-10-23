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De Rossi Lazio GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Genoa, De Rossi se méfie : « Nicola donne à Venezia une tout autre solidité »

Genoa
D. Rossi
Serie A

L’entraîneur du Genoa s’exprime en conférence de presse.

Daniele De Rossi, entraîneur du Genoa, s’exprime en conférence de presse avant le match de dimanche contre le Venezia : « Ce match compte beaucoup, parce que tous les matches comptent en ce moment et que, plus on avancera, plus ils pèseront lourd. Mais celui-ci compte particulièrement, car c’est un adversaire direct qui possède de grandes qualités. »


À propos de l’adversaire : « À mes yeux, le Venezia a livré de très bons matches lors des cinq ou six premières journées de championnat et a eu beaucoup de malchance. L’équipe s’est retrouvée lors de son dernier match, avec une philosophie un peu différente, mais elle m’a semblé très intéressante. Évidemment, l’entraîneur Nicola lui apporte une autre solidité et l’équipe a tout de suite pris des points. Sa victoire nous rend donc peut-être service, car elle nous montre que c’est une équipe solide, en forme et dotée de qualités. Ce sera un match très difficile. »

  • De Rossi ajoute, comme le rapporte Sportmediaset : « Il serait un peu banal de dire que j’aimerais voir 90 minutes avec la même maîtrise que lors des deux derniers matches, même si elle s’est exprimée de manière différente. Face à la Fiorentina, nous avons bien maîtrisé le jeu, nous avons beaucoup attaqué et beaucoup créé. Contre la Roma, en revanche, à ma demande et conformément à notre stratégie de match, nous avons livré une première mi-temps que nous jugeons très bonne, mais qui a été une mi-temps de contrôle et d’agressivité. Dans le cadre de ce plan de jeu, nous avons été parfaits. J’aimerais un autre match de domination, entrer sur le terrain et être l’équipe qui fait le jeu. »

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