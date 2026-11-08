L’AC Milan souffre en fin de match, mais repart finalement avec une victoire très importante : Pulisic, Cisse et Ramos surprennent le Genoa dès le début. De Winter se distingue particulièrement : note de 7. Mais celui qui vole la vedette, à 41 ans, c’est la légende croate Modric, qui a littéralement guidé son équipe vers une victoire très importante pour le moral et le classement.
Genoa-AC Milan, les notes de CM : Cisse a l’instinct du tueur, la leçon de Modric. Pulisic ne s’arrête plus, Ellertsson a du cœur
Notes des joueurs du Genoa
Bijlow 6 : il ne peut absolument rien sur les buts encaissés.
Marcandalli 5 : dans ses duels avec Ramos dans la surface, il ne sort pas toujours perdant, bien au contraire. En revanche, il est en difficulté dans la lecture du jeu et la gestion du ballon : il le perd bêtement et offre le 0-2 à l’AC Milan. Une erreur impardonnable qui ternit complètement la prestation du jeune défenseur italien. (à partir de la 61e, Baldanzi 6 : il apporte du dynamisme en fin de match, notamment sur coups de pied arrêtés)
Østigård 6,5 : nettement le meilleur du secteur défensif, il ne lâche pas Ramos d’une semelle et se montre dangereux dans la surface adverse. Un combattant.
Vásquez 5 : il s’endort et donne le ballon à Rabiot, qui sert Cisse pour le but du 0-1. Dans l’ensemble, il se montre très brouillon lorsque l’AC Milan perce sur le côté droit.
Ehizibue 6 : discipliné tactiquement, il se distingue par ses centres. Un petit soldat.
Traorè 5,5 : il porte, avec Marcandalli, la responsabilité du deuxième but de l’AC Milan, sur lequel il commet une erreur par légèreté. (à partir de la 84e, Sow non noté)
Wiafe 6 : un bon rythme et beaucoup d’énergie : il est l’un des joueurs à avoir parcouru le plus de kilomètres sur le terrain. Parfois au détriment de sa lucidité tactique. (à partir de la 84e, Meichtry non noté)
Ellertsson 6,5 : il a le pied chaud, comme en témoigne le nombre de fois où il tente de surprendre Maignan. Il y parvient en fin de match d’une frappe du droit aussi précise que puissante. Il ne lâche jamais rien.
Messias 5,5 : il joue beaucoup dans l’axe pour tenter de surprendre l’AC Milan avec des ballons dans le dos du défenseur. Le problème, c’est qu’il ne se montre dangereux que par intermittence. Intermittent (à partir de la 61e, El Shaarawy 5,5 : il a plusieurs occasions de faire la différence comme il sait le faire, mais se trompe toujours dans son dernier choix)
Vitinha 6 : véritablement déchaîné, il presse tout le monde sans relâche. Il ouvre son pied pour une frappe enroulée précise, mais Maignan l’empêche de pousser son cri libérateur. (à partir de la 73e, Colombo 5,5 : peu en vue)
Osmajić 6 : il a le mérite d’occuper, pratiquement à lui seul, toute la défense de l’AC Milan. Bourru.
Entr. De Rossi 6 : son Genoa ne renonce jamais à jouer ni à se montrer agressif. C’est le mérite de son entraîneur, qui doit encore régler plusieurs choses sur le plan défensif.
Notes des joueurs de l’AC Milan
Maignan 6,5 : deux arrêts très importants face à Ostigaard et Vitinha, et beaucoup d’assurance dans ses sorties. Il reste toutefois immobile sur la frappe victorieuse d’Ellertsson, dont il ne voit pas le départ.
Gila 6,5 : la détermination qu’il met sur chaque ballon, sur chaque centimètre de terrain et dans chaque intervention donne en permanence un coup de fouet à l’équipe. Leader sur le plan émotionnel.
De Winter 7 : il accepte le duel physique avec Osmajic et laisse la finesse de côté pour mettre les mains dans le cambouis, avec des interventions parfois dures, mais régulières. Il lit magnifiquement deux passes en profondeur et écarte ainsi de possibles occasions de but. Il reste concentré jusqu’au bout.
Diawara 6 : il aide De Winter à fermer les espaces à Osmajic. Il fait son travail sans en rajouter, malgré le poids du carton jaune reçu en première période. (à partir de la 61e minute, Terracciano 6 : il se rend utile en fin de match avec deux interventions précises)
Musah 5,5 : il se sacrifie à un poste qui n’est pas le sien, celui de latéral gauche, mais la manière dont il perd deux ballons en fin de match mérite d’être soulignée au crayon rouge. Distrait. (à partir de la 87e minute, Estupinan non noté)
Moreira 6 : il offre quelques gestes spectaculaires, surtout en début de match, mais le feu d’artifice ne débouche pas sur une véritable fête.
Modrić 7 : une leçon donnée par le maître croate. Il dicte le rythme du jeu avec une qualité impressionnante, en jouant toujours, ou presque, vers l’avant. Deux interventions défensives précieuses. La lumière.
Rabiot 6,5 : une prestation solide, couronnée par sa passe décisive sur le but de Cisse. Quand l’AC Milan tremble en fin de match, le Duc le guide à bon port grâce à son expérience.
Cisse 6,5 : toujours au bon endroit au bon moment, il ne se trompe pratiquement jamais devant le but. Il inscrit son cinquième but en championnat, son huitième sous le maillot de l’AC Milan. Il doit toutefois améliorer ses prestations. Un tireur d’élite. (à partir de la 61e minute, Hutchinson 5,5 perd trop de ballons)
Pulisic 7 : il fait le lien entre le milieu de terrain et l’attaque grâce à ses déplacements. Toujours au cœur du jeu, il crée constamment le danger pour la défense du Genoa. Son but vaut de l’or et confirme l’excellente période traversée par Captain America. (à partir de la 79e minute, Jashari non noté)
Ramos 6,5 : il est impliqué sur le premier comme sur le deuxième but, en offrant une passe décisive à l’aveugle à Pulisic.
Entraîneur, Amorim 6,5 : il prépare bien le match en ciblant les points faibles du Genoa. Un demi-point en moins pour sa gestion de la fin de match, notamment en raison de quelques changements risqués.
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