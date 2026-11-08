Genoa-AC Milan, les notes de CM : Cisse a l’instinct du tueur, la leçon de Modric. Pulisic ne s’arrête plus, Ellertsson a du cœur

Bijlow 6 : il ne peut absolument rien sur les buts encaissés.

Marcandalli 5 : dans ses duels avec Ramos dans la surface, il ne sort pas toujours perdant, bien au contraire. En revanche, il est en difficulté dans la lecture du jeu et la gestion du ballon : il le perd bêtement et offre le 0-2 à l’AC Milan. Une erreur impardonnable qui ternit complètement la prestation du jeune défenseur italien. (à partir de la 61e, Baldanzi 6 : il apporte du dynamisme en fin de match, notamment sur coups de pied arrêtés)

Østigård 6,5 : nettement le meilleur du secteur défensif, il ne lâche pas Ramos d’une semelle et se montre dangereux dans la surface adverse. Un combattant.

Vásquez 5 : il s’endort et donne le ballon à Rabiot, qui sert Cisse pour le but du 0-1. Dans l’ensemble, il se montre très brouillon lorsque l’AC Milan perce sur le côté droit.

Ehizibue 6 : discipliné tactiquement, il se distingue par ses centres. Un petit soldat.

Traorè 5,5 : il porte, avec Marcandalli, la responsabilité du deuxième but de l’AC Milan, sur lequel il commet une erreur par légèreté. (à partir de la 84e, Sow non noté)

Wiafe 6 : un bon rythme et beaucoup d’énergie : il est l’un des joueurs à avoir parcouru le plus de kilomètres sur le terrain. Parfois au détriment de sa lucidité tactique. (à partir de la 84e, Meichtry non noté)

Ellertsson 6,5 : il a le pied chaud, comme en témoigne le nombre de fois où il tente de surprendre Maignan. Il y parvient en fin de match d’une frappe du droit aussi précise que puissante. Il ne lâche jamais rien.

Messias 5,5 : il joue beaucoup dans l’axe pour tenter de surprendre l’AC Milan avec des ballons dans le dos du défenseur. Le problème, c’est qu’il ne se montre dangereux que par intermittence. Intermittent (à partir de la 61e, El Shaarawy 5,5 : il a plusieurs occasions de faire la différence comme il sait le faire, mais se trompe toujours dans son dernier choix)

Vitinha 6 : véritablement déchaîné, il presse tout le monde sans relâche. Il ouvre son pied pour une frappe enroulée précise, mais Maignan l’empêche de pousser son cri libérateur. (à partir de la 73e, Colombo 5,5 : peu en vue)

Osmajić 6 : il a le mérite d’occuper, pratiquement à lui seul, toute la défense de l’AC Milan. Bourru.

Entr. De Rossi 6 : son Genoa ne renonce jamais à jouer ni à se montrer agressif. C’est le mérite de son entraîneur, qui doit encore régler plusieurs choses sur le plan défensif.