Genoa-AC Milan en direct : résumé du match, buts et temps forts, compositions officielles et feuille de match

Le Genoa et l’AC Milan s’affrontent à Marassi lors de la onzième journée de Serie A, avec un coup d’envoi à 15 h. L’AC Milan de Ruben Amorim reste sur une victoire dans le derby face à l’Inter, mais aussi sur une mauvaise défaite à domicile contre le Ferencvaros en Europa League, tandis que le Genoa de Daniele De Rossi est galvanisé par une série de trois victoires consécutives en championnat. Au classement, l’AC Milan est cinquième avec 21 points, tandis que le Genoa est douzième avec 13 points. Massa sera au sifflet, avec Camplone à la VAR.
GENOA-AC MILAN
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