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Genoa CFC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Genoa-AC Milan en direct : résumé du match, buts et temps forts, compositions officielles et feuille de match

Genoa vs Milan AC
Milan AC
Genoa
Serie A

En direct, le duel entre De Rossi et Amorim

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Le Genoa et l’AC Milan s’affrontent à Marassi lors de la onzième journée de Serie A, avec un coup d’envoi à 15 h. L’AC Milan de Ruben Amorim reste sur une victoire dans le derby face à l’Inter, mais aussi sur une mauvaise défaite à domicile contre le Ferencvaros en Europa League, tandis que le Genoa de Daniele De Rossi est galvanisé par une série de trois victoires consécutives en championnat. Au classement, l’AC Milan est cinquième avec 21 points, tandis que le Genoa est douzième avec 13 points. Massa sera au sifflet, avec Camplone à la VAR.

GENOA-AC MILAN

BUTEURS :

  • Buts et temps forts

    ...

  • COMPOSITIONS D’ÉQUIPE ET FEUILLE DE MATCH

    GENOA (3-5-2) : Bijlow ; Marcandalli, Ostigard, Vasquez ; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Ellertsson, El Shaarawy ; Messias, Osmajic. Entraîneur : De Rossi

    AC MILAN (3-4-2-1) : Maignan ; Gila, De Winter, Diawara ; Musah, Rabiot, Modric, Moreira ; Pulisic, Cisse ; Ramos. Entraîneur : Ruben Amorim

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