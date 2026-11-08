Genoa-AC Milan en direct : résumé du match, buts et temps forts, compositions officielles et feuille de match

GENOA (3-5-2) : Bijlow ; Marcandalli, Ostigard, Vasquez ; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Ellertsson, El Shaarawy ; Messias, Osmajic. Entraîneur : De Rossi

AC MILAN (3-4-2-1) : Maignan ; Gila, De Winter, Diawara ; Musah, Rabiot, Modric, Moreira ; Pulisic, Cisse ; Ramos. Entraîneur : Ruben Amorim