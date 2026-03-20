Gênes-Udinese (vendredi 20 mars, coup d'envoi à 20h45) est un match comptant pour la 30e journée du championnat de Serie A 2025/2026.

Les Frioulans viennent de s'incliner 1-0 à domicile face à la Juventus et totalisent 36 points au classement, soit 3 de plus que les locaux, qui ont grimpé à 33 points grâce à deux victoires consécutives contre Rome et Vérone. Au stade Ferraris, l'arbitre sera Collu, assisté de Peretti et Biffi, avec Turrini comme quatrième arbitre, et Aureliano et Pezzuto au VAR.





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