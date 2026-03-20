Goal.com
En direct
cm genoa udinese
Emanuele Tramacere

Traduit par

Gênes-Udinese EN DIRECT, les compositions officielles : Baldanzi et Masini forfait, Messias face à Zaniolo

Suivez en direct Gênes-Udinese, le deuxième match avancé de la 30e journée de Serie A.

Gênes-Udinese (vendredi 20 mars, coup d'envoi à 20h45) est un match comptant pour la 30e journée du championnat de Serie A 2025/2026.

Les Frioulans viennent de s'incliner 1-0 à domicile face à la Juventus et totalisent 36 points au classement, soit 3 de plus que les locaux, qui ont grimpé à 33 points grâce à deux victoires consécutives contre Rome et Vérone. Au stade Ferraris, l'arbitre sera Collu, assisté de Peretti et Biffi, avec Turrini comme quatrième arbitre, et Aureliano et Pezzuto au VAR.


Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous souscrivez un abonnement via ces liens, nous recevons une commission.


Découvrez les meilleures offresAbon


Découvrez les meilleures offresAbon



  • LES COMPOSITIONS OFFICIELLES DE GÊNES-UDINESE

    Gênes-Udinese


    Buteurs : -


    Gênes (3-4-2-1) : Bijow ; Marcandalli, Ostigard, Vazquez ; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Norton Cuffy ; Messias, Vitinha ; Colombo.

    Remplaçants : Leali, Sommariva, Martin, Amorim, Baldanzi, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Otoa, Masini.

    Entraîneur : De Rossi 


    Udinese (3-5-2) : Okoye ; Solet, Kabasele, Kristensen ; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara ; Zaniolo, Davis.

    Remplaçants : Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Miller.

    Entraîneur : Runjaic

    • Publicité

  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    CLIQUEZ ICI POUR TOUTES LES INFORMATIONS SUR LA COURSE

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Udinese crest
Udinese
UDI