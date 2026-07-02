Premier renfort de l’été 2026 pour le Genoa de Daniele De Rossi. Dans le cadre d’un échange avec le Modena, qui a conduit en Émilie le gardien Leonardo Consiglio (2006) et l’ailier Martino Odero (2007), le prometteur milieu de terrain Samuel Wiafe (2008) rejoint les « rossoblù ».
Traduit par
Gênes : l'arrivée du jeune Samuel Wiafe, né en 2008, est officielle ; deux autres espoirs partent pour Modène
L’OPÉRATION MAJEURE
Le Genoa CFC a officialisé l’acquisition définitive du milieu de terrain Samuel Wiafe, né le 22 juin 2008 et considéré comme l’un des jeunes les plus talentueux de la Serie BKT 2025-2026. Le joueur, qui possède la double nationalité italienne et ghanéenne, doit rejoindre le club après sa participation à l’Euro U19 au Pays de Galles. Possédant la double nationalité italienne et ghanéenne, il a inscrit un but et effectué neuf apparitions sous le maillot des « Canarini » en Serie BKT ; il a paraphé un contrat pluriannuel. Dans le sens inverse, le club a officialisé le transfert définitif, assorti d’une option de rachat, du gardien Leonardo Consiglio (Gênes, 6 août 2006) au Modena FC, ainsi que la cession définitive des droits de l’ailier Martino Odero (Albissola Marina, 2 juin 2007). Ces deux joueurs, issus de notre centre de formation, trouveront à Modène un environnement propice à leur développement footballistique. »
LES PREMIERS MOTS
Samuel Wiafe, qui a disputé 9 matchs en Serie B, s'est confié aux chaînes officielles du Genoa : « Faire mes débuts en Serie A Enilive est un rêve qui devient réalité : je remercie le Genoa et Modène de m'avoir offert cette opportunité. J'arrive avec la certitude d'avoir beaucoup à apprendre et avec l'objectif de travailler dur pour progresser, dans un esprit de sacrifice et d'appartenance. »