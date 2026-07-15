Le Milan prépare la deuxième phase du mercato : après les investissements (Gonçalo Ramos et Gila), l'objectif est désormais de dégager des liquidités. Selon *La Gazzetta dello Sport*, la direction compte encaisser jusqu'à 150 millions d'euros grâce à une série de cessions, nécessaires tant pour rééquilibrer les comptes que pour alléger l'effectif en vue de la nouvelle orientation technique.
Traduit par
Gazzetta - Milan, objectif 150 millions : Leao en tête du plan de cessions pour financer le mercato
LEAO
Le nom le plus en vue est celui de Rafael Leão. Sa clause libératoire de 175 millions est jugée hors de prix, alors que le club estime la valeur du Portugais à environ 60 millions. Pour l'instant, toutefois, aucune offre concrète n'a été faite : les prises de contact en provenance de la Premier League n'ont pas débouché sur des négociations, tandis que l'Arabie saoudite et la Turquie restent des destinations peu appréciées par le joueur.
Giménez
Santiago Gimenez figure parmi les départs programmés. Recruté par le Feyenoord il y a un an et demi, l’attaquant argentin pourrait rapporter au moins 21 millions d’euros au Milan, malgré sa récente blessure à la cheville. L’arrivée de nouveaux avant-postes lui a barré l’accès au terrain, et son entourage s’active pour lui trouver un nouveau point de chute.
LES EXCÉDENTS
Le solde de cette cagnotte proviendra des autres départs.Youssouf Fofana est sur le marché pour environ 20 millions d’euros, tandis que le club espère tirer au total 15 millions des transferts de Ruben Loftus-Cheek et Warren Bondo. En défense, les transferts de Pervis Estupiñán, courtisé par Aston Villa, et de Fikayo Tomori pourraient générer 30 millions supplémentaires, soit environ 15 millions chacun.
Si toutes ces transactions se concrétisent, le Milan disposerait d’une cagnotte d’environ 150 millions d’euros à réinvestir pour renforcer l’effectif et soutenir son nouveau projet sportif.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles