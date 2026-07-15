Le solde de cette cagnotte proviendra des autres départs.Youssouf Fofana est sur le marché pour environ 20 millions d’euros, tandis que le club espère tirer au total 15 millions des transferts de Ruben Loftus-Cheek et Warren Bondo. En défense, les transferts de Pervis Estupiñán, courtisé par Aston Villa, et de Fikayo Tomori pourraient générer 30 millions supplémentaires, soit environ 15 millions chacun.





Si toutes ces transactions se concrétisent, le Milan disposerait d’une cagnotte d’environ 150 millions d’euros à réinvestir pour renforcer l’effectif et soutenir son nouveau projet sportif.







