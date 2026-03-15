Gazzetta dello Sport – Le soupçon de l'Inter : « Ils veulent nous faire payer après la Juventus »

Au cours d'une seconde mi-temps mouvementée entre l'Interet l'Atalanta, il s'est passé un peu de tout, à tel point que la Rosea a dû retracer les nombreux événements. Tout commence par le but égalisateur de Krstovic, qui fait suite à un contact entre Sulemana et Dumfries, jugé fautif par les Nerazzurri. C'est là que les locaux commencent à protester avec véhémence. Parmi les plus énervés, on trouve Barella qui, au moment de la validation du but, s'exclame : « Je n'y crois pas, il l'a sifflé ». Chivu est lui aussi furieux : déjà averti pour protestations, il est expulsé alors qu'il continue de hurler : « C'était une faute, c'était une faute ». Les protestations deviennent encore plus violentes après le penalty présumé non sifflé pour une faute de Scalvini sur Frattesi et au coup de sifflet final, lorsque l’Inter encercle Manganiello. Parmi les nombreuses citations rapportées par la Gazzetta, on trouve également un « Ils veulent nous le faire payer... », une référence claire à ce qui s’est passé lors du Derby d’Italia et qui, selon la partie adverse nerazzurra, aurait encore joué un rôle actif dans ce qui s’est passé quelques semaines plus tard.

Après le match, les dirigeants nerazzurri ont eu un entretien avec l’équipe arbitrale au cours duquel leurs réclamations ont été entendues, notamment concernant le penalty de Frattesi. Malgré cela et un long moment passé dans les coulisses du Meazza, l’équipe de Chivu a décidé de se retrancher derrière un silence médiatique et n’a donc laissé s’exprimer aucun de ses membres.