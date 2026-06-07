Getty Images
Traduit par
Gavi a sévèrement taclé Rodri à l’entraînement, déclenchant la vive réaction du milieu espagnol alors que la Coupe du monde approche
Le camp espagnol secoué par un tacle violent de Gavi
L'équipe de Luis de la Fuente peaufine actuellement sa préparation à Chattanooga, aux États-Unis, en vue de son premier match de la Coupe du monde 2026 contre le Cap-Vert, le 15 juin. Cependant, l'atmosphère sereine du camp d'entraînement du Tennessee a été brisée lors d'une récente séance d'entraînement, lorsque Gavi a réalisé un tacle à la limite de l'imprudence sur un coéquipier.
Le milieu du FC Barcelone, réputé pour son agressivité et son goût pour les duels, a abordé cette opposition interne avec l’intensité d’une finale. Son tacle mal dosé a fini par heurter la cheville de Rodri, provoquant immédiatement la chute du vétéran, qui a serré sa jambe de douleur sous le regard inquiet de ses partenaires.
- Getty Images Sport
Le milieu de terrain de Manchester City victime d’une blessure inquiétante
À douze jours du coup d’envoi de la Coupe du monde, la vue de Rodri étendu sur la pelouse a provoqué une vive émotion au sein du staff technique de la Roja. Le milieu de terrain a grimacé et lancé un regard frustré en direction de Gavi, mesurant l’intensité du choc. Pendant plusieurs minutes, l’encadrement a craint de devoir revoir sa stratégie pour le tournoi.
Gavi, conscient de la violence du choc, s’est aussitôt excusé tandis que les soigneurs se précipitaient vers le milieu de terrain des Citizens. Si les images ont laissé craindre le pire, le joueur s’est finalement relevé et a terminé la séance en boitant légèrement. Pour l’instant, l’hypothèse d’une blessure éliminatoire est écartée.
Blessures : des nouvelles mitigées pour De la Fuente
Au-delà de la polémique impliquant Rodri et Gavi, De la Fuente a pu observer des signes encourageants concernant la condition physique de son groupe. Lors de cette séance, Lamine Yamal et Nico Williams ont poursuivi leurs protocoles de rééducation, selon Cadena SER. Les deux ailiers, victimes de blessures musculaires, sont absents des terrains depuis plusieurs semaines, aussi bien en club qu’en sélection.
S’ils ont pris part aux premières phases de la séance (échauffement et rondos), ils ont été épargnés des exercices impliquant des contacts intenses. Leur participation au match d’ouverture reste donc incertaine, après plus d’un mois d’arrêt. Aucun des deux ne devrait d’ailleurs être aligné lors du dernier match amical face au Pérou, à Puebla (Mexique).
- Getty Images Sport
Les derniers préparatifs se mettent en place avant la rencontre face au Cap-Vert.
Malgré cette frayeur, l'ambiance au sein du groupe est redevenue plus détendue à l'issue de la séance. Sept titulaires habituels, dont David Raya, Marc Cucurella et Pedri, devraient réintégrer l'effectif pour le match amical contre le Pérou après avoir manqué la précédente rencontre contre l'Irak, qui s'était soldée par un match nul 1-1. Le staff technique s'attache à faire en sorte que le groupe atteigne son pic de forme physique sans qu'aucun autre accident ne survienne à l'entraînement.
La délégation espagnole s’envolera dimanche soir vers le Mexique pour peaufiner sa préparation avant le tournoi. Si la cheville de Rodri tient bon, les supporters de la Roja pourront souffler ; reste que l’intervention musclée de Gavi à l’entraînement rappelle à tous la fine ligne entre intensité et blessure.