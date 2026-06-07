L'équipe de Luis de la Fuente peaufine actuellement sa préparation à Chattanooga, aux États-Unis, en vue de son premier match de la Coupe du monde 2026 contre le Cap-Vert, le 15 juin. Cependant, l'atmosphère sereine du camp d'entraînement du Tennessee a été brisée lors d'une récente séance d'entraînement, lorsque Gavi a réalisé un tacle à la limite de l'imprudence sur un coéquipier.

Le milieu du FC Barcelone, réputé pour son agressivité et son goût pour les duels, a abordé cette opposition interne avec l’intensité d’une finale. Son tacle mal dosé a fini par heurter la cheville de Rodri, provoquant immédiatement la chute du vétéran, qui a serré sa jambe de douleur sous le regard inquiet de ses partenaires.



