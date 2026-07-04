Galliani met en garde le Milan : « Ramos ? On ne célèbre rien en été. J’apprécie Ibrahimović. Maldini ? Pas de commentaire. »

« Je suis supporter des Rossoneri depuis des années et je le resterai toujours. Ramos est un véritable numéro 9, celui qui nous manque depuis longtemps et qui possède les qualités nécessaires. Mais j’ai 50 ans de football derrière moi : je sais qu’il ne faut pas s’emballer en été, il faut attendre le printemps. Parfois, je croyais avoir réalisé un excellent mercato, et ce n’était pas le cas ; d’autres fois, je pensais m’être trompé, et cela s’est avéré être d’excellentes saisons. »





« Malagò ? C’est un ami de toujours, il est très compétent et je laisserais cette patate chaude à mon ami Giovanni. De toute façon, je préfère recevoir des conseils plutôt qu’en donner : à mon avis, ça ne sert jamais à grand-chose. Le point le plus positif de la présidence de Malagò, c’est qu’il me semble qu’il y ait enfin un vent favorable à l’équipe nationale, ce qui n’était guère le cas par le passé. On rejette souvent la faute sur le président de la fédération, je pense à Gravina : je ne suis pas d’accord. »





«Maldini comme directeur technique ? En tant que Milanais, comment le verrais-je ? Posez-vous la question et répondez-y vous-même. Un regret concernant le Milan ? Je ne parle pas du Milan. Quand je quitte un poste, je ne parle pas de mes successeurs.»





« Je soutiens le Brésil en Coupe du monde. Je le regrette, mais ayant suivi les équipes nationales brésiliennes de 1958 à aujourd’hui, celle d’aujourd’hui me semble moins talentueuse. En 2002, le Brésil comptait trois joueurs passés par le Milan : Ronaldo, Ronaldinho et Rivaldo. »





«Ibra ? J’ai beaucoup d’estime pour lui. C’était un grand footballeur. En 2010, je me suis rendu chez lui à Barcelone et je lui ai dit que je ne partirais pas avant qu’il n’ait signé avec le Milan. Sa femme est sortie puis est revenue, je n’avais pas bougé.»