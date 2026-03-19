Galatasaray en pleine crise : « Fracture pour Osimhen, intervention chirurgicale à déterminer. Lang va se faire opérer »

« Notre joueur Victor Osimhen, qui a reçu un coup au bras lors de la première mi-temps du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool à l'extérieur, n'a pas pu disputer la seconde mi-temps en raison d'un risque de fracture, comme l'ont révélé les examens effectués à la mi-temps. Après le match, un examen à l'hôpital sous la supervision de notre équipe médicale a confirmé une fracture de l'avant-bras droit, pour laquelle un plâtre a été posé. Une décision concernant une éventuelle intervention chirurgicale sera prise dans les prochains jours, après des examens complémentaires. »