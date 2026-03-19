Soirée à oublier à Anfield pour Galatasaray, qui, d'un seul coup, s'incline 4-0 lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, est éliminé par Liverpool et perd pour cause de blessure Victor Osimhen et Noa Lang, deux des meilleurs joueurs à la disposition de l'entraîneur Okan Buruk. Voici l'état de santé des deux joueurs, qui devront rester éloignés des terrains pendant une période non négligeable.
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Galatasaray en pleine crise : « Fracture pour Osimhen, intervention chirurgicale à déterminer. Lang va se faire opérer »
OSIMHEN EN PLÂTRE
« Notre joueur Victor Osimhen, qui a reçu un coup au bras lors de la première mi-temps du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool à l'extérieur, n'a pas pu disputer la seconde mi-temps en raison d'un risque de fracture, comme l'ont révélé les examens effectués à la mi-temps. Après le match, un examen à l'hôpital sous la supervision de notre équipe médicale a confirmé une fracture de l'avant-bras droit, pour laquelle un plâtre a été posé. Une décision concernant une éventuelle intervention chirurgicale sera prise dans les prochains jours, après des examens complémentaires. »
L'OPÉRA DE LANG SI
« Notre joueur Noa Lang, blessé en deuxième mi-temps de ce même match, a subi une grave entaille au pouce droit et sera opéré à Liverpool dans les prochaines heures, en présence de notre équipe médicale. »
LES SAISONS DES DEUX ANCIENS JOUEURS DE NAPLES
Osimhen était en grande forme : 10 matches, 7 buts et 3 passes décisives, tel est son bilan final en Ligue des champions, tandis qu'en championnat, il totalise jusqu'à présent 12 buts et 4 passes décisives en 19 matches. Quant à Lang, arrivé lors du mercato hivernal, il compte 6 apparitions et deux passes décisives sans but en Super Lig, 4 apparitions et 2 buts – dont un doublé contre la Juventus lors du match aller des barrages (5-2) – en Ligue des champions, ainsi qu'une apparition en Coupe nationale.