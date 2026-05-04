Le match entre l’Orlando City SC et l’Inter Miami a-t-il vraiment l’allure d’un derby ? En toute honnêteté, le scénario semble un peu forcé. Il n’y a pas vraiment de tension ici, pas vraiment de rage. Si ces deux équipes se détestent vraiment à ce point, elles ne font pas grand-chose pour le montrer. En fait, ce qu’il manquait à cette rencontre, c’était un match mémorable, quelque chose qui marque les esprits. Réponse : l’un des plus retentissants effondrements de l’histoire de la saison régulière de MLS. Miami menait 3-0 et semblait même capable d’enfoncer le clou.

Orlando a alors réagi avec force, inscrivant quatre buts consécutifs pour s’imposer 4-3 dans l’antre floridien de son rival. Un véritable cauchemar évité de justesse pour Lionel Messi et ses coéquipiers.

Autres temps forts de la journée : Evander, toujours candidat au titre de MVP, a confirmé son statut lors d’une large victoire de Cincinnati. Cristian Roldán a connu un match à oublier, rappelant qu’il reste sur la sellette pour la sélection américaine. Enfin, Henrik Rydström a démontré à quel point il est difficile de succéder à une légende du club.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants d’un nouveau week-end captivant en Major League Soccer…