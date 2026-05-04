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MLS Winners and Losers May 4GOAL
Thomas Hindle

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Gagnants et perdants de la MLS : Martin Ojeda éclipsé Lionel Messi et son Inter Miami, Evander retrouvé son efficacité devant le but, et Bruce Arena confirmé son statut d’entraîneur référence du championnat

FEATURES
Inter Miami CF
Orlando City
Major League Soccer
Toronto FC
San Jose Earthquakes
Chicago Fire FC
FC Cincinnati
Columbus Crew
Minnesota Stars
B. Arena
Evander Ferreira

Miami et Orlando ont offert un classique de la Floride, mais le week-end a été mitigé pour certains des plus grands entraîneurs de la MLS.

Le match entre l’Orlando City SC et l’Inter Miami a-t-il vraiment l’allure d’un derby ? En toute honnêteté, le scénario semble un peu forcé. Il n’y a pas vraiment de tension ici, pas vraiment de rage. Si ces deux équipes se détestent vraiment à ce point, elles ne font pas grand-chose pour le montrer. En fait, ce qu’il manquait à cette rencontre, c’était un match mémorable, quelque chose qui marque les esprits. Réponse : l’un des plus retentissants effondrements de l’histoire de la saison régulière de MLS. Miami menait 3-0 et semblait même capable d’enfoncer le clou.

Orlando a alors réagi avec force, inscrivant quatre buts consécutifs pour s’imposer 4-3 dans l’antre floridien de son rival. Un véritable cauchemar évité de justesse pour Lionel Messi et ses coéquipiers.

Autres temps forts de la journée : Evander, toujours candidat au titre de MVP, a confirmé son statut lors d’une large victoire de Cincinnati. Cristian Roldán a connu un match à oublier, rappelant qu’il reste sur la sellette pour la sélection américaine. Enfin, Henrik Rydström a démontré à quel point il est difficile de succéder à une légende du club.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants d’un nouveau week-end captivant en Major League Soccer…

  • Martin Ojeda Orlando City 2026Getty

    Le vainqueur est Martin Ojeda.

    Samedi soir au Nu Stadium, un attaquant argentin a volé la vedette, et il ne s’agit pas de Lionel Messi. Martín Ojeda, redoutable dans le dernier tiers, a justifié sa réputation. L’un des rares brillants d’un Orlando City en difficulté cette saison, il a surpris en inscrivant un triplé face à l’Inter Miami, menant les Lions à une victoire historique face à leurs rivaux floridiens.

    Mais les scripts sont faits pour être déjoués en MLS, et Ojeda a brillé. Ses deux premiers buts, des demi-volées instinctives conclues en angle, étaient magnifiques. Le troisième, un penalty transformé avec sang-froid, a scellé la rencontre. Et Orlando méritait amplement ce succès.

    • Publicité
  • Guillermo HoyosGetty

    Le grand perdant : Guillermo Hoyos

    Guillermo Hoyos est souvent présenté comme le « parrain de Messi ». Et pour cause : il occupe une place prépondérante dans la vie de l’Argentin. Lorsque l’Inter Miami cherchait un entraîneur, Hoyos était, selon ses propres termes, « en stand-by » et prêt à être appelé. Son palmarès de coach est toutefois mitigé. S’il a entraîné sur plusieurs continents, il n’a jamais vraiment brillé par sa régularité.

    Il est vrai que c’était sa première défaite à la tête de l’équipe, mais la manière a inquiété. Et ce qui frappe encore plus ? Son départ précipité de la conférence de presse après une seule question, claquant la porte derrière lui.



  • San Jose Earthquakes v Los Angeles Football ClubGetty Images Sport

    Vainqueur : Bruce Arena

    San José incarne une belle histoire, celle d’un club qui réussit sans débaucher à tout prix. Aujourd’hui, la MLS privilégie les grands noms et les investissements mirobolants. Les Earthquakes, eux, misent surun effectif modeste, majoritairement composé de talents américains issus de la NCAA. Une approche old-school qui rappelle le football d’antan.

    Sur le banc, un entraîneur de la vieille école : Bruce Arena. Figure emblématique du football américain, il a connu des sommets et des creux comme sélectionneur, mais son palmarès en MLS – neuf trophées majeurs – prouve qu’il sait bâtir une équipe gagnante. C’est exactement ce qu’il est en train de faire avec San Jose. Actuellement, l’équipe californienne domine de la tête et des épaules la MLS. Et elle le fait à l’ancienne. Certes, Timo Werner est une star d’exception, mais il est soutenu par un effectif de haut niveau, comme l’a démontré le match nul 1-1 obtenu sur la pelouse de Toronto.

  • Henrik RydstromGetty

    Perdant : Henrik Rydstrom

    Entre prendre la suite de Jürgen Klopp à Liverpool ou celle de Wilfried Nancy au Columbus Crew, le défi est de taille dans les deux cas. Tous deux sont des entraîneurs d’élite ayant conduit leur club vers des sommets inégalés et imposé un style de jeu original. Leurs personnalités charismatiques les rendent également très populaires. Sortir de l’ombre d’une légende s’avère toujours complexe, et Henrik Rydstrom ne s’en est pas encore acquitté.

    Certes, le Crew a connu quelques coups du sort, notamment la rupture du ligament croisé antérieur de Wessam Abou Ali. Mais Rydstrom n’arrive pas à faire décoller son équipe. Samedi, le Crew s’est incliné face à un Minnesota privé de James Rodriguez. C’est déjà la cinquième défaite de la saison, et l’on peine à imaginer comment la tendance pourrait s’inverser de sitôt.

  • EvanderGetty

    Le vainqueur est Evander.

    Soulagement : Evander retrouve son meilleur niveau. Le Brésilien avait manqué l’entame de la saison après s’être blessé dès la première sortie de Cincinnati, puis il avait peiné à retrouver son rythme. Ces derniers jours, il a cependant renoué avec sa créativité caractéristique. Samedi face à Chicago, il a brillé.

    Il a inscrit un triplé, dont un penalty décisif à la 97^e minute, pour venir à bout d’un rival de la Conférence Est. Si Cincinnati n’a pas encore totalement convaincu et pourrait bénéficier d’un renfort offensif, le retour en forme d’Evander constituerait déjà un atout considérable.

  • Cristian Roldan Getty

    Perdant : Cristian Roldan

    Du joueur modèle de Mauricio Pochettino au milieu trop souvent en erreur ? La remarque est sévère pour Roldan, un excellent milieu de terrain de la MLS. Vétéran aguerri capable de tout faire, il ne récolte pas toujours l’attention qu’il mérite. Samedi, il a connu une journée difficile.

    Une passe en retrait mal dosée s’est transformée en offrande, contribuant à la perte de points de Seattle face à un Sporting KC pourtant limitée. Il aura d’autres occasions de briller, mais cette sortie n’aura pas servi sa cause en vue de la Coupe du monde avec l’équipe nationale américaine.