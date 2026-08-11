Le jeune milieu de terrain a exprimé sa joie d’avoir bouclé un transfert vers l’ouest de Londres après avoir discuté directement avec le staff technique de la vision à long terme du club.

Lors de sa première interview sur le site officiel du club, Charles a évoqué sa fierté après avoir finalisé l’opération : « Je suis ravi d’avoir enfin pu conclure ça. Le club dispose de bases vraiment solides, du bas jusqu’en haut, vraiment.

« C’est un grand club, avec une très bonne vision, le manager me l’a expliquée. Être ici est un immense privilège. J’espère vraiment lancer ma carrière en Premier League. En plus, dans un aussi bon club, c’est parfait pour moi, et j’espère aussi parfait pour les supporters. »