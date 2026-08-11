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Adhe Makayasa

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Fulham boucle un transfert de 30 M£ pour Shea Charles, joueur nord-irlandais le plus cher de l'histoire

Mercato
S. Charles
Fulham
Premier League
Southampton
Championship

Fulham a bouclé le transfert du milieu de terrain international nord-irlandais Shea Charles en provenance de Southampton, dans le cadre d’un accord pouvant atteindre 30 M£. Le joueur de 22 ans a signé un contrat de cinq ans à Craven Cottage et devient ainsi le joueur le plus cher de l’histoire de son pays, renforçant l’effectif avant la nouvelle saison de Premier League.

  • Record battu en Irlande du Nord

    Fulham a officiellement bouclé la signature du milieu de terrain de 22 ans Charles dans le cadre d’un transfert pouvant atteindre 30 M£, avec un montant initial de 26 M£ auquel s’ajoutent 4 M£ de bonus liés aux performances. Ce montant dépasse le précédent record national détenu par Jamal Lewis, qui avait quitté Norwich City pour Newcastle United contre 15 M£ en 2020, faisant de Charles le footballeur nord-irlandais le plus cher de tous les temps après la signature d’un contrat de cinq ans à Craven Cottage. L’ancien joueur formé à l’académie de Manchester City a choisi de rejoindre l’ouest de Londres plutôt que Leeds United pour remplacer Sasa Lukic après son départ pour Ipswich Town.


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    Charles exprime son immense privilège

    Le jeune milieu de terrain a exprimé sa joie d’avoir bouclé un transfert vers l’ouest de Londres après avoir discuté directement avec le staff technique de la vision à long terme du club.

    Lors de sa première interview sur le site officiel du club, Charles a évoqué sa fierté après avoir finalisé l’opération : « Je suis ravi d’avoir enfin pu conclure ça. Le club dispose de bases vraiment solides, du bas jusqu’en haut, vraiment.

    « C’est un grand club, avec une très bonne vision, le manager me l’a expliquée. Être ici est un immense privilège. J’espère vraiment lancer ma carrière en Premier League. En plus, dans un aussi bon club, c’est parfait pour moi, et j’espère aussi parfait pour les supporters. »

  • Arbeloa façonne un nouvel effectif

    Charles devient la troisième recrue de Fulham sous les ordres du nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa, qui a remplacé Marco Silva après son départ pour Benfica. L'international nord-irlandais est la troisième signature la plus chère de l'histoire de Fulham, derrière seulement Gonzalo Garcia et Kevin, arrivés tous les deux pour environ 34 M£. Arbeloa continue de remodeler l'effectif de Fulham pendant le mercato estival, en ajoutant le duo du Real Madrid Garcia et Cesar Palacios aux côtés de Charles afin de bâtir un groupe compétitif sur le long terme.

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    Les essais de présaison précèdent l’ouverture

    Fulham se rend en Espagne pour affronter Malaga mercredi, avant de rentrer à domicile pour recevoir l’équipe allemande de Stuttgart le samedi 15 août. Ce programme de pré-saison offre à Arbeloa une occasion essentielle d’affiner sa mise en place tactique et d’intégrer ses nouvelles recrues dans le onze de départ. Leur premier grand test arrivera lors de leur match d’ouverture de Premier League contre leur rival londonien Chelsea, le lundi 24 août.

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