Frattesi quitterait-il l'Inter ? Riso : « C'est moi qui voulais qu'il parte. J'y repenserai cet été. »

Quel avenir pour Davide Frattesi ? Le milieu de terrain de l'Inter, ancien joueur de Sassuolo, a été l'un des noms les plus cités lors du dernier mercato hivernal, même s'il est finalement resté à Milan, du côté des Nerazzurri. Cet été, cependant, la question de son avenir pourrait refaire surface, et son agent, Giuseppe Riso, s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet.

Au micro de Calcio&Finanza, le célèbre agent a également révélé les coulisses du mercato : « C'est moi qui voulais faire partir Frattesi de l'Inter : cette saison, il joue sa chance d'aller à la Coupe du monde et je ne le voyais pas toujours heureux. Davide est un passionné, c'est quelqu'un qui s'investit jusqu'à la dernière seconde. On le voit aussi quand il exulte, c'est son caractère. J'aimerais le voir toujours heureux, c'est donc moi qui lui ai mis cette idée en tête. Mais, que ce soit lui de l'Inter ou l'Inter de lui, ils ont du mal à se séparer. Il est clair aussi que je ne sais pas combien de fois dans la vie on a la chance de disputer une Coupe du monde, ce sont des moments dont on se souvient toute sa vie ».