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Frattesi quitterait-il l'Inter ? Riso : « C'est moi qui voulais qu'il parte. J'y repenserai cet été. »

L'agent de Davide Frattesi lève le voile sur les coulisses du mercato et fait trembler l'Inter : voici ses déclarations

Quel avenir pour Davide Frattesi ? Le milieu de terrain de l'Inter, ancien joueur de Sassuolo, a été l'un des noms les plus cités lors du dernier mercato hivernal, même s'il est finalement resté à Milan, du côté des Nerazzurri. Cet été, cependant, la question de son avenir pourrait refaire surface, et son agent, Giuseppe Riso, s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet.

Au micro de Calcio&Finanza, le célèbre agent a également révélé les coulisses du mercato : « C'est moi qui voulais faire partir Frattesi de l'Inter : cette saison, il joue sa chance d'aller à la Coupe du monde et je ne le voyais pas toujours heureux. Davide est un passionné, c'est quelqu'un qui s'investit jusqu'à la dernière seconde. On le voit aussi quand il exulte, c'est son caractère. J'aimerais le voir toujours heureux, c'est donc moi qui lui ai mis cette idée en tête. Mais, que ce soit lui de l'Inter ou l'Inter de lui, ils ont du mal à se séparer. Il est clair aussi que je ne sais pas combien de fois dans la vie on a la chance de disputer une Coupe du monde, ce sont des moments dont on se souvient toute sa vie ».

  • UNE NOUVELLE TENTATIVE CET ÉTÉ ?

    Même si Riso lui-même a déclaré que Frattesi avait du mal à se détacher de l'Inter – et inversement –, l'agent n'a pas caché qu'il pourrait à nouveau tenter cet été de faire changer d'air le joueur : « J'y pense toujours, car j'aime le voir sur le terrain. J'aime voir tout le monde sur le terrain, mais pour lui en particulier, j'aimerais le voir disputer une saison avec régularité. »

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  • RISO SUR LOTITO

    Riso a également révélé quelques anecdotes sur le président de la Lazio, Lotito : « Négocier avec Lotito, c'est amusant, mais ça n'a jamais été facile. À certains égards, c'est un génie dans les négociations. Mais je regrette que la Lazio n'ait pas toujours un stade plein, d'autant plus que d'après les récits de Rovella, Maldini et Cataldi, le maillot biancoceleste vous touche au plus profond de vous-même. Je vais te raconter une anecdote : l'année dernière, Cataldi a choisi de rejoindre la Fiorentina et quand nous avons conclu la transaction par visioconférence, c'était un homme brisé. Il souffre pour la Lazio, le sang qui coule dans ses veines est biancoceleste ».

  • LE MESSAGE ADRESSÉ AUX INSTITUTIONS

    Puis, le message de Riso aux instances dirigeantes du football : « Notre catégorie est peu protégée, dans le sens où elle est peu écoutée aux tables où les décisions doivent être prises. Nous faisons partie d’un système et ne pouvons donc pas n’en faire partie que par intermittence. Il est nécessaire que les instances dirigeantes nous impliquent davantage ; le manque de protection pousse souvent, surtout les agents « plus modestes », à ne pas toujours défendre les intérêts des footballeurs, mais à chercher à gagner de l’argent pour survivre. »

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