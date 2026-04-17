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Frank Lampard a réussi son pari ! Coventry assure sa montée en Premier League grâce à un match nul in extremis à Blackburn
Fin de match haletante à Ewood Park
Un point à Blackburn suffisait à Coventry pour se maintenir en première division, mais les Sky Blues ont dû livrer une bataille acharnée face à des Rovers, encore engagés dans la course au maintien.
Les locaux ont ouvert le score de manière inattendue en milieu de seconde période, mais Bobby Thomas a surgi à la 85e minute, s’élevant plus haut que tout le monde pour claquer une tête puissante sur coup franc et offrir le nul salvateur. Ce but a déclenché des célébrations endiablées parmi les 7 000 supporters venus faire le déplacement, qui attendaient ce moment depuis un quart de siècle.
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Lampard fait taire les sceptiques
Pour Lampard, cette promotion est un triomphe personnel et une réhabilitation majeure de sa réputation d’entraîneur. Succedant à la légende du club Mark Robins en novembre 2024, il a transformé Coventry en l’équipe la plus offensive et redoutée du championnat.
Si la première campagne s’est conclue par une défaite cruelle en barrages face à Sunderland, Lampard a refusé que son groupe abdiques. Cette saison, les Sky Blues ont dominé la division, terminant meilleurs buteurs et affichant une régularité que leurs rivaux n’ont pu égaler. À Ewood Park, le chant « Super Frankie Lampard » a résonné dès la promotion actée.
Le long chemin vers le sommet
Le parcours de Coventry vers un retour en Premier League a été l’un des plus ardus du football anglais, émaillé de litiges concernant son stade et d’une relégation jusqu’en League Two. Après avoir quitté l’élite en 2001, le club a connu plusieurs périodes sombres, mais la stabilité actuelle sous la houlette de l’ancien entraîneur de Chelsea porte enfin ses fruits.
Ce nul suffit pour que Millwall, troisième, soit désormais mathématiquement hors d’atteinte. Tandis que les Sky Blues célèbrent, la lutte fait rage derrière : Ipswich Town, Middlesbrough, Southampton et les Lions se disputent encore la dernière place de promotion directe et les barrages.
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Le champagne attend désormais sur le bord de la pelouse : la victoire est actée, la célébration peut commencer.
La fête aurait dû éclater dès le week-end dernier, mais l’échec, décevant, face à Sheffield Wednesday, déjà condamné à la relégation, a contraint les hommes de Lampard à attendre sept jours de plus. Ce report a accentué la tension vendredi soir, pourtant la ténacité que Lampard a insufflée à son groupe a fini par payer.