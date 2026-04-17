Un point à Blackburn suffisait à Coventry pour se maintenir en première division, mais les Sky Blues ont dû livrer une bataille acharnée face à des Rovers, encore engagés dans la course au maintien.

Les locaux ont ouvert le score de manière inattendue en milieu de seconde période, mais Bobby Thomas a surgi à la 85e minute, s’élevant plus haut que tout le monde pour claquer une tête puissante sur coup franc et offrir le nul salvateur. Ce but a déclenché des célébrations endiablées parmi les 7 000 supporters venus faire le déplacement, qui attendaient ce moment depuis un quart de siècle.