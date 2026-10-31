Florenzi : « J’ai parlé avec Maignan et Bartesaghi, ils m’ont dit que… »

Alessandro Florenzi a évoqué sur Sky Sport 24 la conversation qu’il a eue avec ses anciens coéquipiers Mike Maignan et Davide Bartesaghi : « J’ai parlé avec Maignan et Bartesaghi avant qu’ils ne rentrent dans le tunnel : ils étaient contents et m’ont fait comprendre qu’ils avaient besoin de cette victoire. Ils en avaient besoin pour le moral, pour continuer à avancer dans un parcours qui n’est pas facile. »