Alessandro Florenzi a évoqué sur Sky Sport 24 la conversation qu’il a eue avec ses anciens coéquipiers Mike Maignan et Davide Bartesaghi : « J’ai parlé avec Maignan et Bartesaghi avant qu’ils ne rentrent dans le tunnel : ils étaient contents et m’ont fait comprendre qu’ils avaient besoin de cette victoire. Ils en avaient besoin pour le moral, pour continuer à avancer dans un parcours qui n’est pas facile. »
Florenzi : « J’ai parlé avec Maignan et Bartesaghi, ils m’ont dit que… »
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Il poursuit : « Le Milan que l’on a vu ce soir donne assurément de l’espoir et, comme on le disait aussi en plateau, Rabiot et Pulisic sont pour moi, au-delà de l’excellent match de Moreira, les leaders sur le terrain dont l’AC Milan peut difficilement se passer. »
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