Plusieurs noms circulaient sur le marché des transferts, parmi lesquels Alessandro Bastoni, estimé à environ 70 millions d'euros, et Castello Lukeba, d'une valeur proche de 60 millions d'euros. Le nom de Luka Vušković a également émergé, lui dont la valeur est estimée à près de 54 millions d'euros, tout comme Nico Schlotterbeck à environ 50 millions, Gonçalo Inácio à environ 45 millions, aux côtés de Cristian Romero, dont la valeur estimée se situe entre 30 et 40 millions d'euros.

Malgré la différence entre ces options en termes de coût et de caractéristiques techniques, le recrutement d'un défenseur supplémentaire aurait offert à Hansi Flick une plus grande marge de manœuvre, en particulier au regard des exigences tactiques difficiles qu'impose son style.

L'entraîneur allemand s'appuie sur une ligne défensive haute, un système qui requiert des défenseurs qu'ils possèdent vitesse, concentration et sens du placement, en plus de la capacité à gérer les espaces.

Cette approche rend tout manque d'options défensives encore plus périlleux, surtout lorsque les blessures, les suspensions et la baisse de niveau coïncident avec la pression de la compétition sur plusieurs fronts.

Malgré son jeune âge, Pau Cubarsí assume une lourde responsabilité au cœur de la défense, tandis que Gerard Martín représente l'une des options à la disposition de Flick.

Mais s'appuyer sur un groupe limité de joueurs peut se transformer en véritable problème lorsque la forme décline ou que les absences s'accumulent.