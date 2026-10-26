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Flick va-t-il payer les pots cassés ? Le choc du Clasico rouvre un dossier épineux au Barça

FC Barcelone vs Real Madrid
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H. Flick
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La faille du mercato revient sur le devant de la scène

La défaite du Barça face au Real Madrid sur le score de 2-1 a relancé le débat sur l'organisation défensive de l'équipe, après l'apparition d'interrogations concernant les décisions du club lors du mercato estival, dans un contexte marqué par le départ de deux défenseurs et l'absence de recrutement d'un remplaçant pour l'un d'entre eux.

Ronald Araujo et Alvaro Cortes ont quitté les rangs de l'équipe au cours de l'été, mais le Barça n'a pas recruté de nouveau défenseur pour les remplacer, une décision désormais critiquée alors que la pression s'accroît sur l'arrière-garde.



  • Le style de jeu de Flick accroît l'importance de la profondeur défensive

    Plusieurs noms circulaient sur le marché des transferts, parmi lesquels Alessandro Bastoni, estimé à environ 70 millions d'euros, et Castello Lukeba, d'une valeur proche de 60 millions d'euros. Le nom de Luka Vušković a également émergé, lui dont la valeur est estimée à près de 54 millions d'euros, tout comme Nico Schlotterbeck à environ 50 millions, Gonçalo Inácio à environ 45 millions, aux côtés de Cristian Romero, dont la valeur estimée se situe entre 30 et 40 millions d'euros.

    Malgré la différence entre ces options en termes de coût et de caractéristiques techniques, le recrutement d'un défenseur supplémentaire aurait offert à Hansi Flick une plus grande marge de manœuvre, en particulier au regard des exigences tactiques difficiles qu'impose son style.

    L'entraîneur allemand s'appuie sur une ligne défensive haute, un système qui requiert des défenseurs qu'ils possèdent vitesse, concentration et sens du placement, en plus de la capacité à gérer les espaces.

    Cette approche rend tout manque d'options défensives encore plus périlleux, surtout lorsque les blessures, les suspensions et la baisse de niveau coïncident avec la pression de la compétition sur plusieurs fronts.

    Malgré son jeune âge, Pau Cubarsí assume une lourde responsabilité au cœur de la défense, tandis que Gerard Martín représente l'une des options à la disposition de Flick.

    Mais s'appuyer sur un groupe limité de joueurs peut se transformer en véritable problème lorsque la forme décline ou que les absences s'accumulent.

    À lire aussi : Mourinho démonte le piège du Barça, une sonnette d'alarme pour le système de Flick

  • Deco face à une occasion de corriger le tir

    Selon un rapport du site BarçaUniversal, le directeur sportif Deco aurait pu anticiper la nécessité de renforcer l'arrière-garde avant le début de la saison, au lieu de laisser l'équipe avec des options limitées à un poste déterminant pour les idées de Flick.

    Le développement des jeunes talents au sein de l'académie du club reste un élément essentiel du projet du Barça, mais il ne dispense pas nécessairement de recruter des joueurs prêts à l'emploi sur le marché des transferts, surtout lorsque les exigences de la compétition sont élevées.

    À l'approche du mercato hivernal, le Barça a l'occasion de régler ce problème et d'ajouter des options défensives qui donneraient à Flick davantage de flexibilité dans la gestion de l'équipe lors de la seconde partie de la saison.

    La question reste désormais de savoir si le club bougera en janvier pour corriger ce que le rapport considère comme une erreur de calcul estivale, ou s'il continuera de s'appuyer sur le groupe actuel malgré les risques révélés par les derniers matchs.

    À lire aussi : un signe de quelque chose ? La déclaration surprenante du président du Bayern Munich sur le Ballon d'Or


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