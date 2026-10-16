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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Flick met en garde contre une star du Maroc et ignore le choc face à Paris et le Clasico

Bétis Séville vs FC Barcelone
Bétis Séville
FC Barcelone
LaLiga
H. Flick
Gavi
D. Olmo
A. Balde
F. Lopez
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Espagne

Ni Raphinha ni Yamal : Flick désigne le « cœur » du Barça

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a évoqué la qualité du Marocain Abde Ezzalzouli, la vedette du Real Betis, avant la rencontre entre les deux équipes, demain samedi, lors de la neuvième journée de Liga.

Le journal Sport a rapporté les déclarations de Flick lors de la conférence de presse, où le technicien allemand a dit : « Ezzalzouli est un joueur formidable. J'admire vraiment sa façon de jouer et la confiance qu'il affiche dans les duels individuels face à ses adversaires. Il a marqué un but extraordinaire. »

Et d'ajouter : « Mais en même temps, je ne veux pas trop parler des joueurs des autres clubs. Ce que je peux dire, c'est qu'Ezzalzouli affiche un très bon niveau. »

Il a également souligné : « Le match de Paris et le Clasico ? Nous nous concentrons uniquement sur la rencontre face au Real Betis. Je ne pense à rien d'autre qu'à afficher notre meilleur niveau demain. »

Il a précisé : « Nous avons réalisé un travail formidable face à Galatasaray. Nous avons très bien défendu et imposé notre style offensivement. Rodri, Pedri et Fermin ont réalisé un travail impressionnant. Nous devons toujours maintenir ce niveau. »

Flick a enfin mis en garde contre le danger que représente le Real Betis : « L'adversaire aborde la rencontre avec une grande confiance, après avoir remporté tous ses matches à domicile. Il obtient également de bons résultats en Ligue des champions et possède d'excellents joueurs dans les duels individuels. Nous devrons donc bien défendre. »

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    Gavi ressent une certaine tristesse, la situation de Baldé est « difficile »

    Et il a poursuivi : "Fermin Lopez dans le rôle d'avant-centre ? Oui, il peut jouer à ce poste, et il nous aide aussi en se projetant depuis l'arrière vers l'avant, comme cela s'est produit lorsqu'il a marqué face à Galatasaray."

    Il a précisé : "Nous devons trouver des solutions, et c'est déjà ce sur quoi nous travaillons. Olmo est un joueur et une personne formidables. Pour moi, il allie le talent, le football et la personnalité. J'apprécie énormément ce que je vois de lui sur le terrain comme en dehors. Il donne toujours tout ce qu'il a, et il s'est beaucoup amélioré sur le plan physique au cours des derniers mois."

    Il a souligné : "Olmo affiche un niveau de très haute qualité et nous apporte énormément. C'est formidable d'avoir un joueur comme lui, y compris au poste d'avant-centre."

    Il a ajouté : "Gavi ? Il n'a pas été convoqué par la sélection espagnole et il a ressenti une certaine tristesse, mais c'est un joueur professionnel et il veut progresser. Il est resté ici et s'est bien entraîné ; il affiche un niveau formidable en termes de puissance et de concentration. Il est le cœur de cette équipe, il donne tout ce qu'il a pour ce club, et nous avons besoin de lui."

    Il a conclu : "Je sais que la situation de Balde n'est pas facile, mais il s'entraîne bien. Nous avons à ce poste deux joueurs qui affichent un niveau incroyable, Espart et Cancelo. C'est tout ce que je peux dire."

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