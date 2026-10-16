Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a évoqué la qualité du Marocain Abde Ezzalzouli, la vedette du Real Betis, avant la rencontre entre les deux équipes, demain samedi, lors de la neuvième journée de Liga.

Le journal Sport a rapporté les déclarations de Flick lors de la conférence de presse, où le technicien allemand a dit : « Ezzalzouli est un joueur formidable. J'admire vraiment sa façon de jouer et la confiance qu'il affiche dans les duels individuels face à ses adversaires. Il a marqué un but extraordinaire. »

Et d'ajouter : « Mais en même temps, je ne veux pas trop parler des joueurs des autres clubs. Ce que je peux dire, c'est qu'Ezzalzouli affiche un très bon niveau. »

Il a également souligné : « Le match de Paris et le Clasico ? Nous nous concentrons uniquement sur la rencontre face au Real Betis. Je ne pense à rien d'autre qu'à afficher notre meilleur niveau demain. »

Il a précisé : « Nous avons réalisé un travail formidable face à Galatasaray. Nous avons très bien défendu et imposé notre style offensivement. Rodri, Pedri et Fermin ont réalisé un travail impressionnant. Nous devons toujours maintenir ce niveau. »

Flick a enfin mis en garde contre le danger que représente le Real Betis : « L'adversaire aborde la rencontre avec une grande confiance, après avoir remporté tous ses matches à domicile. Il obtient également de bons résultats en Ligue des champions et possède d'excellents joueurs dans les duels individuels. Nous devrons donc bien défendre. »