Comme l’indique le communiqué officiel de la Fiorentina : « ACF Fiorentina annonce que, ce matin, le joueur Marin Pongracic a passé des examens cliniques et instrumentaux, à la suite de la blessure survenue lors du match de championnat Inter-Fiorentina. »
Getty Images Sport
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Fiorentina : Pongracic souffre d’une lésion, le bulletin médical
La note se poursuit : « Les examens effectués ont révélé une lésion myofasciale du chef long du biceps fémoral de la cuisse droite. Le joueur a déjà entamé le protocole thérapeutique et de rééducation établi et sera réévalué dans les prochaines semaines. »
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