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ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Fiorentina : Pongracic souffre d’une lésion, le bulletin médical

M. Pongracic
Fiorentina
Serie A

Examens à la suite de la blessure contractée lors du match de championnat contre l’Inter

Comme l’indique le communiqué officiel de la Fiorentina : « ACF Fiorentina annonce que, ce matin, le joueur Marin Pongracic a passé des examens cliniques et instrumentaux, à la suite de la blessure survenue lors du match de championnat Inter-Fiorentina. »

  • La note se poursuit : « Les examens effectués ont révélé une lésion myofasciale du chef long du biceps fémoral de la cuisse droite. Le joueur a déjà entamé le protocole thérapeutique et de rééducation établi et sera réévalué dans les prochaines semaines. »


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