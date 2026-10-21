Le communiqué de la Fiorentina : « La Fiorentina prend acte de la réponse de la Lega Serie A, mais juge ses contre-arguments insatisfaisants et incomplets, car ils n’expliquent en rien les circonstances de l’absence de révision par la VAR du premier but de Côme et ne fournissent aucune image vidéo en mouvement permettant d’établir définitivement le caractère objectif du hors-jeu sur le but refusé à Pongracic. Le club continuera de s’adresser à toutes les instances sportives compétentes pour obtenir les explications nécessaires et faire définitivement la lumière sur des situations et des épisodes graves qui risquent de compromettre la crédibilité de l’ensemble du système ».