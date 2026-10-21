Nouvel épisode dans le différend entre la Fiorentina et la Ligue de Serie A, à la suite de l’arbitrage de Di Bello lors du match perdu par la Fiorentina face à Côme, à l’occasion de la septième journée de Serie A. Après de premières demandes d’éclaircissements et des réponses jugées insuffisantes, la Fiorentina a publié un nouveau communiqué.
Fiorentina, note à la Lega Serie A sur la VAR : « Des incidents graves qui risquent de compromettre la crédibilité de tout le système »
Le communiqué de la Fiorentina : « La Fiorentina prend acte de la réponse de la Lega Serie A, mais juge ses contre-arguments insatisfaisants et incomplets, car ils n’expliquent en rien les circonstances de l’absence de révision par la VAR du premier but de Côme et ne fournissent aucune image vidéo en mouvement permettant d’établir définitivement le caractère objectif du hors-jeu sur le but refusé à Pongracic. Le club continuera de s’adresser à toutes les instances sportives compétentes pour obtenir les explications nécessaires et faire définitivement la lumière sur des situations et des épisodes graves qui risquent de compromettre la crédibilité de l’ensemble du système ».
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles