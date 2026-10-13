Fiorentina : Mastantuono opéré d’une main

Dans ce même communiqué, la Fiorentina a également précisé les délais de récupération après cette opération. Ou plutôt, elle a rappelé que l’intervention n’empêchera pas Mastantuono de revenir immédiatement sur le terrain et d’être pleinement disponible pour le prochain match, qui verra la Fiorentina affronter Côme à Florence :

« Dès demain, le joueur reprendra son activité habituelle avec le groupe et sera pleinement disponible pour le prochain match de championnat. »