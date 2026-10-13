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Mastantuono FiorentinaGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Fiorentina : Mastantuono opéré d’une main

Fiorentina
Como
Serie A
F. Mastantuono
Fiorentina vs Como

La Fiorentina a annoncé que le meneur de jeu argentin Franco Mastantuono avait dû subir aujourd’hui une intervention chirurgicale pour soigner un problème à la main survenu lors du match de championnat perdu contre le Genoa. L’ancien joueur du Real Madrid a été opéré, mais devrait pouvoir être à nouveau à la disposition de Vanoli grâce au port d’une attelle.


  • LE COMMUNIQUÉ

    Voici le communiqué officiel de la Fiorentina concernant l’intervention qu’il a subie aujourd’hui : « L’ACF Fiorentina annonce que, cet après-midi, le joueur Franco Mastantuono a subi une intervention en ambulatoire pour réduire et fixer une fracture du IVe métacarpien de la main gauche, survenue à la suite d’un traumatisme contusif lors du match de championnat Genoa-Fiorentina. »

  • DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

    Dans ce même communiqué, la Fiorentina a également précisé les délais de récupération après cette opération. Ou plutôt, elle a rappelé que l’intervention n’empêchera pas Mastantuono de revenir immédiatement sur le terrain et d’être pleinement disponible pour le prochain match, qui verra la Fiorentina affronter Côme à Florence :

    « Dès demain, le joueur reprendra son activité habituelle avec le groupe et sera pleinement disponible pour le prochain match de championnat. »

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