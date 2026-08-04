Fabio Paratici est en train de révolutionner la Fiorentina sur le marché des transferts avec une série de recrues très intéressantes : les défenseurs Dragusin de Tottenham et Valdepenas du Real Madrid, le milieu de terrain français Atta de l’Udinese, les latéraux Alex Jimenez (ex-Milan) de Bournemouth et Joao Mario de la Juventus. Le prochain, sauf complication, sera vraiment un coup cinq étoiles pour le club viola : le talent argentin Franco Mastantuono.
Traduit par
Fiorentina, Mastantuono à un pas : l’appel avec Grosso a été décisif, montants et détails
Napoli a essayé, Grosso décisif
La Fiorentina suit le dossier Mastantuono depuis un mois déjà, mais ces dernières heures, elle a craint de se le faire souffler par Napoli : Grosso a appelé directement le joueur né en 2007 pour lui expliquer que la Viola lui a réservé un rôle central dans son nouveau projet. Et que, dans sa manière de jouer, les qualités de l’Argentin seraient absolument fonctionnelles. Désormais, la Fiorentina a pris l’avantage et se rapproche de l’objectif final : les relations avec le Real Madrid après l’affaire Valdepenas.
Le Real Madrid aidera au recrutement
Le Real Madrid règle les derniers détails concernant la part qu’il versera à Mastantuono par rapport au salaire de 3,5 millions d’euros. L’opération avec la Fiorentina se conclura par un prêt sec, on est proche d’un accord total.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles