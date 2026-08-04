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Fiorentina, Mastantuono à un pas : l’appel avec Grosso a été décisif, montants et détails

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Franco Mastantuono est l’un des meilleurs talents d’Amérique du Sud. Né en 2007, ce milieu offensif qui s’inspire de Leo Messi, le Real Madrid a versé en juin dernier 45 millions dans les caisses de River Plate pour l’emmener en Espagne.

Fabio Paratici est en train de révolutionner la Fiorentina sur le marché des transferts avec une série de recrues très intéressantes : les défenseurs Dragusin de Tottenham et Valdepenas du Real Madrid, le milieu de terrain français Atta de l’Udinese, les latéraux Alex Jimenez (ex-Milan) de Bournemouth et Joao Mario de la Juventus. Le prochain, sauf complication, sera vraiment un coup cinq étoiles pour le club viola : le talent argentin Franco Mastantuono.

  • Napoli a essayé, Grosso décisif

    La Fiorentina suit le dossier Mastantuono depuis un mois déjà, mais ces dernières heures, elle a craint de se le faire souffler par Napoli : Grosso a appelé directement le joueur né en 2007 pour lui expliquer que la Viola lui a réservé un rôle central dans son nouveau projet. Et que, dans sa manière de jouer, les qualités de l’Argentin seraient absolument fonctionnelles. Désormais, la Fiorentina a pris l’avantage et se rapproche de l’objectif final : les relations avec le Real Madrid après l’affaire Valdepenas.

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  • Le Real Madrid aidera au recrutement

    Le Real Madrid règle les derniers détails concernant la part qu’il versera à Mastantuono par rapport au salaire de 3,5 millions d’euros. L’opération avec la Fiorentina se conclura par un prêt sec, on est proche d’un accord total.

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