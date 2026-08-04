La Fiorentina suit le dossier Mastantuono depuis un mois déjà, mais ces dernières heures, elle a craint de se le faire souffler par Napoli : Grosso a appelé directement le joueur né en 2007 pour lui expliquer que la Viola lui a réservé un rôle central dans son nouveau projet. Et que, dans sa manière de jouer, les qualités de l’Argentin seraient absolument fonctionnelles. Désormais, la Fiorentina a pris l’avantage et se rapproche de l’objectif final : les relations avec le Real Madrid après l’affaire Valdepenas.