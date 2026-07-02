Le retour de Lucas Beltran au River Plate, en provenance de la Fiorentina, est désormais officiel. Dans un communiqué, le club de Buenos Aires a annoncé la signature de l’attaquant argentin, né en 2001, pour la saison prochaine. L’opération prend la forme d’un prêt payant de 500 000 euros, assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à 7 millions d’euros. Le joueur a par ailleurs signé un contrat jusqu’en juin 2028 et percevra un salaire d’un peu moins de 2 millions d’euros par saison.
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Fiorentina : le transfert de Lucas Beltran au River Plate est officiel : tous les chiffres et les modalités de l’opération
LE COMMUNIQUÉ DU RIVER
Communiqué officiel des Millonarios : « Lucas Beltran est désormais joueur de River Plate. Jeudi 2 juillet, l’attaquant a finalisé son prêt jusqu’au 30 juin 2027, assorti d’une option d’achat obligatoire. Il intégrera prochainement les entraînements de l’équipe première à Alicante, sous la houlette d’Eduardo Coudet. » Après plusieurs semaines d’hésitation au cours desquelles Beltrán avait exprimé ses réserves quant à un retour en Argentine, le feu vert définitif a été donné ces derniers jours.
LES STATISTIQUES DE BELTRAN
Formé à l’Instituto de Córdoba puis passé par River Plate, Beltran totalise 78 matchs et 22 buts sous le maillot argentin. Transféré à la Fiorentina à l’été 2023 pour un peu moins de 20 millions d’euros, l’attaquant né en 2001 a depuis pris part à 98 rencontres et inscrit 16 réalisations. La saison dernière, il a été prêté au Valence CF, où il a disputé 30 matchs et inscrit 3 buts.