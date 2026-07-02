Fiorentina : le transfert de Lucas Beltran au River Plate est officiel : tous les chiffres et les modalités de l’opération

Le retour de Lucas Beltran au River Plate, en provenance de la Fiorentina, est désormais officiel. Dans un communiqué, le club de Buenos Aires a annoncé la signature de l’attaquant argentin, né en 2001, pour la saison prochaine. L’opération prend la forme d’un prêt payant de 500 000 euros, assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à 7 millions d’euros. Le joueur a par ailleurs signé un contrat jusqu’en juin 2028 et percevra un salaire d’un peu moins de 2 millions d’euros par saison.