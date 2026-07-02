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Lucas Beltran FiorentinaGetty Images

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Fiorentina : le transfert de Lucas Beltran au River Plate est officiel : tous les chiffres et les modalités de l’opération

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L'attaquant argentin fait son retour dans le club qui l'a formé

Le retour de Lucas Beltran au River Plate, en provenance de la Fiorentina, est désormais officiel. Dans un communiqué, le club de Buenos Aires a annoncé la signature de l’attaquant argentin, né en 2001, pour la saison prochaine. L’opération prend la forme d’un prêt payant de 500 000 euros, assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à 7 millions d’euros. Le joueur a par ailleurs signé un contrat jusqu’en juin 2028 et percevra un salaire d’un peu moins de 2 millions d’euros par saison.

  • LE COMMUNIQUÉ DU RIVER

    Communiqué officiel des Millonarios : « Lucas Beltran est désormais joueur de River Plate. Jeudi 2 juillet, l’attaquant a finalisé son prêt jusqu’au 30 juin 2027, assorti d’une option d’achat obligatoire. Il intégrera prochainement les entraînements de l’équipe première à Alicante, sous la houlette d’Eduardo Coudet. » Après plusieurs semaines d’hésitation au cours desquelles Beltrán avait exprimé ses réserves quant à un retour en Argentine, le feu vert définitif a été donné ces derniers jours.

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  • LES STATISTIQUES DE BELTRAN

    Formé à l’Instituto de Córdoba puis passé par River Plate, Beltran totalise 78 matchs et 22 buts sous le maillot argentin. Transféré à la Fiorentina à l’été 2023 pour un peu moins de 20 millions d’euros, l’attaquant né en 2001 a depuis pris part à 98 rencontres et inscrit 16 réalisations. La saison dernière, il a été prêté au Valence CF, où il a disputé 30 matchs et inscrit 3 buts.

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