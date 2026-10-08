Fiorentina : la prolongation de Ranieri jusqu’en 2030 est officielle

Comme on peut le lire dans le communiqué officiel de la Fiorentina : "ACF Fiorentina annonce avoir officialisé l'accord avec le joueur Luca Ranieri pour la prolongation de son contrat jusqu'au 30 juin 2029, avec une option de prolongation jusqu'au 30 juin 2030.





Ranieri a été formé au centre de formation de la Viola et, sous le maillot violet, il a disputé 164 matches entre la Serie A, la Coupe d'Italie, la Supercoupe d'Italie et la Conference League, en inscrivant 12 buts et en portant, parallèlement, les maillots de toutes les sélections de jeunes de l'Italie jusqu'à l'équipe nationale A".