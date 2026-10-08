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ACF Fiorentina v Genoa CFC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Fiorentina : la prolongation de Ranieri jusqu’en 2030 est officielle

L. Ranieri
Fiorentina
Mercato
Serie A

Le défenseur prolonge son aventure avec la Fiorentina

Comme on peut le lire dans le communiqué officiel de la Fiorentina : "ACF Fiorentina annonce avoir officialisé l'accord avec le joueur Luca Ranieri pour la prolongation de son contrat jusqu'au 30 juin 2029, avec une option de prolongation jusqu'au 30 juin 2030.


Ranieri a été formé au centre de formation de la Viola et, sous le maillot violet, il a disputé 164 matches entre la Serie A, la Coupe d'Italie, la Supercoupe d'Italie et la Conference League, en inscrivant 12 buts et en portant, parallèlement, les maillots de toutes les sélections de jeunes de l'Italie jusqu'à l'équipe nationale A".

  • Jusqu’à présent, Luca Ranieri a cumulé 164 apparitions et 12 buts sous le maillot de la Fiorentina de 2022 à aujourd’hui. Au cours de sa carrière, le défenseur né en 1999 a également joué avec Foggia, Ascoli, la SPAL et la Salernitana. Il compte aussi une sélection avec l’Italie, en 2025.

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