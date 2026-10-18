Luca Marelli, expert en arbitrage pour DAZN, commente : « Je ne comprends vraiment pas comment il n’a pas sifflé faute et comment ce but a pu être validé. Kempf ne fait rien pour éviter le contact et, au contraire, retient ostensiblement le joueur de la Fiorentina, pris en étau. Il y avait faute, sans aucun doute. »





Rappelons que l’arbitre de la rencontre est Di Bello, avec Pezzuto à la VAR.



