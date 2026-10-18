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Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Fiorentina-Como, Marelli : « Je ne comprends pas comment ce but a pu être validé, il y avait faute, c’est évident »

Fiorentina vs Como
Serie A
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Como

Décision arbitrale controversée sur le premier but des visiteurs

La Fiorentina proteste sur le premier but de Côme lors du match de cet après-midi au Franchi, comptant pour la septième journée de Serie A. Sur l’action, Liberali trompe De Gea d’une superbe frappe enroulée du gauche, mais la Fiorentina proteste vivement pour une faute de Milla sur Gonçalves juste avant, au départ de l’action.


  • Luca Marelli, expert en arbitrage de DAZN, commente : « Je ne comprends vraiment pas comment il n’a pas sifflé faute et comment ce but a été validé. Kempf (en réalité Milla, NDLR) ne fait rien pour éviter le contact et, au contraire, retient ostensiblement le joueur de la Fiorentina, pris en étau. Il y avait faute, sans aucun doute. »


    Rappelons que l’arbitre du match est Di Bello, avec Paterna à la VAR.


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