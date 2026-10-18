Luca Marelli, expert en arbitrage de DAZN, commente : « Je ne comprends vraiment pas comment il n’a pas sifflé faute et comment ce but a été validé. Kempf (en réalité Milla, NDLR) ne fait rien pour éviter le contact et, au contraire, retient ostensiblement le joueur de la Fiorentina, pris en étau. Il y avait faute, sans aucun doute. »





Rappelons que l’arbitre du match est Di Bello, avec Paterna à la VAR.



