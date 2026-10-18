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Mattia Liberali ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Fiorentina-Como EN DIRECT : buts, temps forts et feuille de match

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

Suivez en direct le match au stade Artemio-Franchi, comptant pour la septième journée de Serie A.

Lors de la septième journée de Serie A, la Fiorentina de Paolo Vanoli reçoit le Como de Cesc Fabregas au Franchi. Au classement, sept points séparent les deux équipes : le Como en compte 11, contre 4 pour la Fiorentina. Kean, ancien joueur de la Fiorentina, est absent sur blessure. Le Como dispute ce match entre deux rencontres de Ligue des champions (il a perdu contre le Feyenoord cette semaine et accueillera Manchester United la semaine prochaine), ce qui oblige l’entraîneur espagnol à procéder à une rotation mesurée, avec la probable présence de Liberali et Caqueret parmi les titulaires. Coup d’envoi à Florence à 15 h, avec Di Bello au sifflet et Pezzuto à la VAR.


FIORENTINA-COMO

BUTEURS :




  • Buts et temps forts

    ...

  • COMPOSITIONS OFFICIELLES ET FEUILLE DE MATCH

    FIORENTINA (4-2-3-1) : De Gea ; Jiménez, Drăgușin, Ranieri, Viery ; Ndour, Fagioli, Brescianini ; Mastantuono, Njie, Pellegrino. Entr. Vanoli.


    COMO (4-2-3-1) : Butez ; Couto, Ramón, Chalobah, Valle ; Perrone, Da Cunha ; Caqueret, Nico Paz, Liberali ; Douvikas. Entr. Fàbregas.


    ARBITRE : Di Bello

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