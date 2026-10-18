Fiorentina-Como EN DIRECT : buts, temps forts et feuille de match

Lors de la septième journée de Serie A, la Fiorentina de Paolo Vanoli reçoit le Como de Cesc Fabregas au Franchi. Au classement, sept points séparent les deux équipes : le Como en compte 11, contre 4 pour la Fiorentina. Kean, ancien joueur de la Fiorentina, est absent sur blessure. Le Como dispute ce match entre deux rencontres de Ligue des champions (il a perdu contre le Feyenoord cette semaine et accueillera Manchester United la semaine prochaine), ce qui oblige l’entraîneur espagnol à procéder à une rotation mesurée, avec la probable présence de Liberali et Caqueret parmi les titulaires. Coup d’envoi à Florence à 15 h, avec Di Bello au sifflet et Pezzuto à la VAR.





FIORENTINA-COMO

BUTEURS :











