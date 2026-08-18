AFP
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Fini les secrets : les diffuseurs de la Premier League s’apprêtent à révéler des échanges explosifs sur le terrain entre joueurs et arbitres
Règles de diffusion élargies
Selon un rapport du Daily Mail, la Premier League a approuvé un changement important de son règlement de diffusion. À partir de cette saison, les détenteurs des droits télévisés, Sky Sports et TNT Sports, diffuseront l’audio capté par le système RefCam pendant les matches en direct.
RefCam, une caméra fixée au casque de l’arbitre, a été introduite la saison dernière pour montrer sa perspective, mais son champ d’application a désormais été élargi. Les diffuseurs proposeront l’audio de jusqu’à deux matches par semaine, révélant les échanges exacts entre les joueurs et les arbitres. Cette évolution signifie que les supporters entendront enfin les conversations non filtrées qui ont lieu sur le terrain lors des moments cruciaux du match.
- Getty Images Sport
Décisions collaboratives et transparence
L’audio ne sera pas diffusé entièrement en direct, mais sera plutôt proposé dans le cadre de ralentis quasi en direct peu après certains incidents sélectionnés. Les situations précises qui seront télévisées seront déterminées conjointement par les diffuseurs, la Premier League et l’instance arbitrale Pro Ref. La Premier League a déclaré que la diffusion de cet audio « donnera aux supporters un éclairage supplémentaire sur la manière dont les décisions sont prises et pourquoi elles le sont ».
En outre, le Key Match Incidents Panel indépendant, qui évalue si des décisions majeures comme les cartons rouges et les penalties étaient correctes, commencera à publier ses verdicts hebdomadaires directement sur le site de la Premier League afin de renforcer la transparence.
Restrictions sur les officiels en direct
Malgré la volonté d’apporter davantage de clarté, l’audio en direct du VAR en cours de match reste strictement interdit lors de ces diffusions en raison des règlements en vigueur établis par l’International Football Association Board. La nouvelle offre audio proposera exclusivement les enregistrements du micro de l’arbitre sur le terrain, et non les communications en direct avec l’assistance vidéo à l’arbitrage.
Pendant ce temps, le directeur de l’arbitrage Howard Webb continuera ses apparitions régulières dans l’émission Match Officials Mic’d Up afin de fournir une analyse complète et des enregistrements audio non montés des décisions controversées. Le nombre de matches télévisés utilisant la technologie RefCam devrait augmenter sensiblement, passant de 20 rencontres à environ 45 cette saison.
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Tourné vers l’avenir
À l’avenir, la Premier League et Pro Ref font activement pression sur l’International Football Association Board pour assouplir les restrictions empêchant la diffusion en direct des communications des arbitres assistants vidéo. Si l’expérience audio de la RefCam ne sera pas proposée lors du week-end d’ouverture, elle sera bientôt testée avant un déploiement plus large sur l’ensemble de la saison de l’élite.
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