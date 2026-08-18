Selon un rapport du Daily Mail, la Premier League a approuvé un changement important de son règlement de diffusion. À partir de cette saison, les détenteurs des droits télévisés, Sky Sports et TNT Sports, diffuseront l’audio capté par le système RefCam pendant les matches en direct.

RefCam, une caméra fixée au casque de l’arbitre, a été introduite la saison dernière pour montrer sa perspective, mais son champ d’application a désormais été élargi. Les diffuseurs proposeront l’audio de jusqu’à deux matches par semaine, révélant les échanges exacts entre les joueurs et les arbitres. Cette évolution signifie que les supporters entendront enfin les conversations non filtrées qui ont lieu sur le terrain lors des moments cruciaux du match.